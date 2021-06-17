Це надзвичайно важлива подія, адже ці тварини перебувають під загрозою зникнення. А розводити їх у неволі вкрай нелегко і ще відносно донедавна панди в зоопарках взагалі не розмножувались.
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Дуже здорове дитинча
- Немовля панди народилося з вагою всього 140 грамів.
- Перші кілька днів дитинча невідлучно перебувало біля своєї матері, тому її стать визначили лише через 2 тижні.
- Як повідомив ветеринар національного парку, хлопчик народився дуже здоровим і вже подвоїв свою вагу.
- Дуже символічною стала дата народження ведмежатка – 31 травня. Саме в цей день Малайзія та Китай відзначили 47-у річницю дипломатичних відносин.
Сім’я маленького панди
- Матір малюка Лян Лян та її бойфренд Сін Сін живуть у Центрі збереження гігантських панд у Селангорі. Однак, офіційно тварини належать Китаю. Зоопарк в Малайзії взяв їх у довгострокову оренду в 2014 році.
- Вперше пара стала батьками 18 серпня 2015 року, коли на світ з’явилася панда Нуан Нуан. А за нею і друге дитинча на ім’я Ї Ї, яке народилося 14 січня 2018 року.
- Нуан Нуан повернувся до Китаю у листопаді 2017 року, коли йому виповнилося 2 роки.
- Заступник президента зоопарку Рахмат Ахмат Лана заявив, що позичені панди є символом дружби між двома країнами.