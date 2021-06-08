Від природи коти активні, але їх життя напряму залежить від харчування. Тому корм для кота має бути максимально збалансованим і корисним.

Корм Cat Chow® – ретельно створений із натуральних інгредієнтів, таких як: горох, морква, цільнозернові злакові культури, цикорій, який виступає в ролі пребіотика, та дріжджі. Корми Cat Chow® містять різні види м'яса, а також спеціально підібрані високоякісні джерела білка для задоволення природних потреб кота*.

Вологий та сухий корм Cat Chow®

Асортимент Cat Chow® ділиться на дві категорії: вологий корм та сухий корм. Крім цього, Cat Chow® має 2 лінійки: для різних етапів життя та для особливих потреб.

У стандартній лінійці Cat Chow® для дорослих котів збалансовані білки, жири та вуглеводи. Дієта допоможе зберегти здоров'я кота протягом усього життя.

Для кошенят є окремий раціон Cat Chow® Kitten – багатий вітамінами та зі збалансованим мінеральним комплексом. Також він містить багато білка, що необхідний для росту та розвитку кошенят. Важливо відзначити, що дієта кошенят також підходить вагітним або годуючим кішкам. Детально про склад окремих продуктів читайте на упаковці продукту.

Для особливих потреб



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Для котиків, які потребують спеціалізованого харчування через особливості свого організму, існує лінійка для задоволення особливих потреб:

для кастрованих / стерилізованих котів та кішок;

для запобігання утворень грудок шерсті в шлунково-кишковому тракті;

для підтримки здоров'я сечовивідної системи;

3 в 1: профілактика сечокам'яної хвороби, зубного каменя та утворення грудок шерсті в шлунково-кишковому тракті.

Купити корм Cat Chow® можна в онлайн магазинах та в зоомагазинах, де ви можете додатково проконсультуватися із продавцем.