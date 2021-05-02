Польза яиц для кошек

Куриные яйца являются ценным продуктом: источником белка, витаминов и минеральных веществ. Яйца содержат аминокислоты, которые помогают поддерживать мышечную массу. Белок в яйцах легко усваивается пищеварительной системой котов, а запах яиц нравится многим из них. Именно поэтому большинство котов едят яйца с удовольствием.

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Следовательно, яйцо можно периодически добавлять в рацион кота как лакомство. Однако обратите внимание: хотя яйца очень питательны, они не являются полноценным и сбалансированным питанием для кота. У котов, которых кормят только яйцами, возникают значительные пищевые дефициты.



Коты любят запах яиц / Фото с Getty Images

Когда яйца котам давать нельзя

Даже как лакомство яйца нельзя давать котам, которые имеют на них аллергию. Яичный желток может вызвать аллергические реакции как у людей, так и у животных. Выражаются они со стороны желудочно-кишечного тракта поносом и рвотой, а извне – высыпаниями на коже и зудом. Впрочем, аллергия на яйца не является распространенной у котов.

Кроме аллергии, яйца не стоит давать в следующих случаях:

во время беременности и лактации,

при заболеваниях желчного пузыря, почек, печени.



Аллергия на яйца не является распространенной у кошек / Фото с Shutterstock

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Сырые и жареные яйца для кошек

В Американской ассоциации ветеринаров отмечают: сырые яйца котам лучше не давать. Все потому, что, как и люди, при употреблении сырых яиц кошки могут подхватить сальмонеллез или еширихиоз. Симптомы отравления патогенными бактериями могут быть разными, но включают рвоту, диарею и вялость.

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Лучше не давать котам сырые яйца / Фото getmustr.com

В дополнение к опасности заражения сальмонеллой и кишечной палочкой есть и другая опасность. В сырых яйцах содержится белок авидин, который препятствует усвоению биотина – витамина, необходимого коту для поддержания здоровой кожи и блестящей шерсти. Во время приготовления яйца теряют эту характеристику белка.

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Многие люди уверены, что перепелиные яйца можно употреблять сырыми. Но не стоит забывать, что возбудители кишечных заболеваний могут поселиться и на скорлупе, и внутри перепелиных яиц. И только термическая обработка спасет от них.

Жареные яйца – тоже не лучший вариант для животных. Жиры, на которых они жарятся, не будут полезны для их организма.

Итак, ответы на вопрос "Могут ли коты есть яйца?" и "Полезны яйца для котов?" заключаются в том, что – да, яйца полезны для кошек, но в умеренных количествах. Они имеют хороший вкус, питательные, полезны для людей и безопасны для кошек. Впрочем, лучше и безопаснее кормить кота вареными яйцами.