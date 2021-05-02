Користь яєць для котів
Курячі яйця є цінним продуктом: джерелом білка, вітамінів і мінеральних речовин. Яйця містять амінокислоти, які допомагають підтримувати м'язову масу. Білок в яйцях легко засвоюється травною системою котів, а запах яєць подобається багатьом із них. Саме тому більшість котів їдять яйця із задоволенням.
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Відтак, яйце можна періодично додавати в раціон кота як ласощі. Проте зверніть увагу: хоча яйця дуже поживні, вони не є повноцінним та збалансованим харчуванням для кота. У котів, яких годують лише яйцем, виникають значні харчові дефіцити.
Коти люблять запах яєць / Фото з Getty Images
Коли яйця котам давати не можна
Навіть як ласощі яйця не можна давати котам, які мають на них алергію. Яєчний жовток може викликати алергічні реакції як у людей, так і у тварин. Виражаються вони з боку шлунково-кишкового тракту проносом і блювотою, а ззовні – висипаннями на шкірі і свербінням. Втім, алергія на яйця не є поширеною у котів.
Окрім алергії, яйця не варто давати у таких випадках:
- під час вагітності і лактації,
- при захворюваннях жовчного міхура, нирок, печінки.
Алергія на яйця не є поширеною у котів / Фото зі Shutterstock
Сирі і смажені яйця для котів
В Американській асоціації ветеринарів зазначають: сирі яйця котам краще не давати. Усе тому, що, як і люди, при вживанні сирих яєць коти можуть підхопити сальмонельоз або ешіріхіоз. Симптоми отруєння патогенними бактеріями можуть бути різними, але включають блювоту, діарею і млявість.
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Краще не давати котам сирі яйця / Фото getmustr.com
На додаток до небезпеки зараження сальмонелою та кишковою паличкою є й інша небезпека. У сирих яйцях міститься білок авідин, який перешкоджає засвоєнню біотину – вітаміну, необхідного коту для підтримки здорової шкіри і блискучої шерсті. Під час приготуванні яйця втрачають цю характеристику білка.
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Багато людей впевнені, що перепелині яйця можна вживати сирими. Але не варто забувати, що збудники кишкових захворювань можуть оселитися і на шкаралупі, і всередині перепелиних яєць. І тільки термічна обробка врятує від них.
Смажені яйця – теж не кращий варіант для тварин. Жири, на яких вони смажаться, не будуть корисні для їхнього організму.