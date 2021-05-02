Користь яєць для котів

Курячі яйця є цінним продуктом: джерелом білка, вітамінів і мінеральних речовин. Яйця містять амінокислоти, які допомагають підтримувати м'язову масу. Білок в яйцях легко засвоюється травною системою котів, а запах яєць подобається багатьом із них. Саме тому більшість котів їдять яйця із задоволенням.

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Відтак, яйце можна періодично додавати в раціон кота як ласощі. Проте зверніть увагу: хоча яйця дуже поживні, вони не є повноцінним та збалансованим харчуванням для кота. У котів, яких годують лише яйцем, виникають значні харчові дефіцити.



Коти люблять запах яєць / Фото з Getty Images

Коли яйця котам давати не можна

Навіть як ласощі яйця не можна давати котам, які мають на них алергію. Яєчний жовток може викликати алергічні реакції як у людей, так і у тварин. Виражаються вони з боку шлунково-кишкового тракту проносом і блювотою, а ззовні – висипаннями на шкірі і свербінням. Втім, алергія на яйця не є поширеною у котів.

Окрім алергії, яйця не варто давати у таких випадках:

під час вагітності і лактації,

при захворюваннях жовчного міхура, нирок, печінки.



Алергія на яйця не є поширеною у котів / Фото зі Shutterstock

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Сирі і смажені яйця для котів

В Американській асоціації ветеринарів зазначають: сирі яйця котам краще не давати. Усе тому, що, як і люди, при вживанні сирих яєць коти можуть підхопити сальмонельоз або ешіріхіоз. Симптоми отруєння патогенними бактеріями можуть бути різними, але включають блювоту, діарею і млявість.

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Краще не давати котам сирі яйця / Фото getmustr.com

На додаток до небезпеки зараження сальмонелою та кишковою паличкою є й інша небезпека. У сирих яйцях міститься білок авідин, який перешкоджає засвоєнню біотину – вітаміну, необхідного коту для підтримки здорової шкіри і блискучої шерсті. Під час приготуванні яйця втрачають цю характеристику білка.

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Багато людей впевнені, що перепелині яйця можна вживати сирими. Але не варто забувати, що збудники кишкових захворювань можуть оселитися і на шкаралупі, і всередині перепелиних яєць. І тільки термічна обробка врятує від них.

Смажені яйця – теж не кращий варіант для тварин. Жири, на яких вони смажаться, не будуть корисні для їхнього організму.

Отже, відповіді на питання "Чи можуть коти їсти яйця?" та "Чи корисні яйця для котів?" полягають у тому, що – так, яйця корисні для котів, але в помірних кількостях. Вони мають хороший смак, поживні, корисні для людей і безпечні для котів. Втім, найкраще і найбезпечніше годувати кота вареними яйцями.