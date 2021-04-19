Господарі чотирилапих нерідко вночі прокидаються від того, що улюбленець буквально "заблокував їх" – притиснувся усім тілом і людині немає куди посунутися. Багато хто не хоче тривожити котика й спить у незручній позі.

Коти притискаються до хазяїна не тільки для того, щоб зігрітися. Існує кілька причин, чому в нічну пору улюбленець хоче бути якомога ближче до вас.

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Кішка почувається захищеною



Поруч з хазяїном кішка почувається в безпеці / Фото Unsplash

Сон з господарем дає тварині змогу розслабитися. Зазвичай кішки сплять дуже чуйно, щоб відреагувати на найменшу небезпеку. А коли кішка вкладається поруч із хазяїном, вона відчуває додатковий захист. Так тварина демонструє свою довіру до господарів.

Додаткове джерело тепла



Уві сні котам потрібно підтримувати сталу температуру / Фото Unsplash

Усі ми не раз бачили, як кішка лягає спати на светр, рушник, у коробку – туди, де її зовсім не чекали. Річ у тому, що будь-яка "підстилка" допомагає тварині підтримувати оптимальну температуру тіла для сну – близько 39 градусів.

З цією метою чотирилапі залізають спати на коліна, а також притискаються до людей. Коли йдеться про сон, тепло для кішок стає основним пріоритетом.

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Особисті кордони

Кішки – тварини, які мітять свою територію. Коли вони сплять на людині, то так маркують її, а також ліжко, як своє місце.

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Зізнання у коханні



Якщо кішка лягає спати поруч із вами – так вона виявляє свою любов / Фото Unplash

Кішки по-різному виявляють свою любов. Коли улюбленець приходить спати до власника, сідає або лягає на нього – так тварина демонструє, що любить свою людину, довіряє їй та хоче проводити із нею час.