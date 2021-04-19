10 ознак, що ваш кіт вважає себе господарем у домі: курйозні фото
Ті, хто тримає удома тварин, знають, що часто чотирилапі починають вважати себе власниками квартири. Пропонуємо кумедну добірку кішок, які роблять, що їм заманеться.
Джерело:Duck.show
Коти швидко окуповують будь-які предмети, які їм до душі. Кожен хазяїн знає, як мало місця лишають кішки для людей на ліжку чи на дивані.
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Коти полюбляють спати в мийках, на випраному одязі, ходити брудними лапами по чистому ліжку, а ще – скидувати зі столів та тумб усе, що погано лежить. Але попри це, люди все одно люблять їх, а пухнасті взамін дарують чимало приємних емоцій.
10 ознак того, що кішки вважають себе власниками дому
Під диваном точно знайдуться скарби кішки
Фото duck.show
Коту все одно, що вам потрібно помити руки
Фото duck.show
Неважливо, скільки у вас комп'ютерів – ви не зможете користуватися жодним
Фото duck.show
Туалетний папір рідко буватиме у рулонах
Фото Seldon.News
Ви будете знаходити кішок у несподіваних місцях
Фото duck.show
І що, що це чистий та випрасуваний одяг?
Фото duck.show
Телевізор – для котиків, ви хіба не знали?
Фото Kotofoto
Ви більше ніколи не зможете приймати душ на самоті
Фото duck.show
Ваші двері тепер належать коту
Фото Freepik
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Вам нікуди заховатися, вас знайдуть будь-де
Фото duck.show
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