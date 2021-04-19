10 признаков, что ваш кот считает себя хозяином в доме: курьезные фото
Те, кто держит дома животных, знают, что часто четвероногие начинают считать себя собственниками квартиры. Предлагаем забавную подборку кошек, которые делают, что им вздумается.
Источник:Duck.show
Коты быстро оккупируют любые предметы, которые им по душе. Каждый хозяин знает, как мало места оставляют кошки для людей на кровати или на диване.
Вам понравится Создали специальный мяубук для кошек: с подогревом и мышкой для игр
Коты любят спать в мойках, на выстиранной одежде, ходить грязными лапами по чистой постели, а еще – сбрасывать со столов и тумб все, что плохо лежит. Но несмотря на это, люди все равно любят их, а пушистики взамен дарят много приятных эмоций.
10 признаков того, что кошки считают себя собственниками дома
Под диваном точно найдутся сокровища кошки
Фото duck.show
Коту все равно что вам нужно помыть руки
Фото duck.show
Неважно, сколько у вас компьютеров – вы не сможете пользоваться ни одним
Фото duck.show
Туалетная бумага редко будет бывать в рулонах
Фото Seldon.News
Вы будете находить кошек в неожиданных местах
Фото duck.show
И что, что это чистая и выглаженная одежда?
Фото duck.show
Телевизор – для котиков, вы разве не знали?
Фото Kotofoto
Вы больше никогда не сможете принимать душ в одиночестве
Фото duck.show
Ваши двери теперь принадлежат коту
Фото Freepic
Читайте На Херсонщине мужчина устроил на работу котов: какие обязанности и зарплата у животных
Вам никуда не спрятаться, вас найдут где угодно
Фото duck.show
Поделиться новостью