Те, кто держит дома животных, знают, что часто четвероногие начинают считать себя собственниками квартиры. Предлагаем забавную подборку кошек, которые делают, что им вздумается.

Коты быстро оккупируют любые предметы, которые им по душе. Каждый хозяин знает, как мало места оставляют кошки для людей на кровати или на диване.

Вам понравится Создали специальный мяубук для кошек: с подогревом и мышкой для игр

Коты любят спать в мойках, на выстиранной одежде, ходить грязными лапами по чистой постели, а еще – сбрасывать со столов и тумб все, что плохо лежит. Но несмотря на это, люди все равно любят их, а пушистики взамен дарят много приятных эмоций.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

10 признаков того, что кошки считают себя собственниками дома

Под диваном точно найдутся сокровища кошки



Фото duck.show

Коту все равно что вам нужно помыть руки



Фото duck.show

Неважно, сколько у вас компьютеров – вы не сможете пользоваться ни одним



Фото duck.show

Туалетная бумага редко будет бывать в рулонах



Фото Seldon.News

Вы будете находить кошек в неожиданных местах



Фото duck.show

И что, что это чистая и выглаженная одежда?



Фото duck.show

Телевизор – для котиков, вы разве не знали?



Фото Kotofoto

Вы больше никогда не сможете принимать душ в одиночестве



Фото duck.show

Ваши двери теперь принадлежат коту



Фото Freepic

Читайте На Херсонщине мужчина устроил на работу котов: какие обязанности и зарплата у животных

Вам никуда не спрятаться, вас найдут где угодно