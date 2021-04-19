Хозяева четвероногих нередко ночью просыпаются от того, что любимец буквально "заблокировал их" – прижался всем телом и человеку некуда подвинуться. Многие не хотят тревожить котика и спят в неудобной позе.

Коты прижимаются к хозяину не только для того, чтобы согреться. Существует несколько причин, почему в ночное время любимец хочет быть как можно ближе к вам.

Читайте 10 признаков, что ваш кот считает себя хозяином в доме: курьезные фото

Кошка чувствует себя защищенной



Рядом с хозяином кошка чувствует себя в безопасности / Фото Unsplash

Сон с хозяином дает животному возможность расслабиться. Обычно кошки спят очень чутко, чтобы отреагировать на наименьшую опасность. А когда кошка укладывается рядом с хозяином, она чувствует дополнительную защиту. Так животное демонстрирует свое доверие к хозяевам.

Дополнительный источник тепла



Все сне котам нужно поддерживать постоянную температуру / Фото Unsplash

Все мы не раз видели, как кошка ложится спать на свитер, полотенце, в коробку – туда, где ее совсем не ждали. Дело в том, что любая "подстилка" помогает животному поддерживать оптимальную температуру тела для сна – около 39 градусов .

С этой целью четвероногие залезают спать на колени, а также прижимаются к людям. Когда дело касается сна, тепло для кошек становится основным приоритетом.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Личные границы

Кошки – животные, которые метят свою территорию. Когда они спят на человеке, то так маркируют его, а также кровать, как свое место.

Интересно Кошечка стала начальницей полиции в Японии, потому что помогла спасти человека

Признание в любви



Если кошка ложится спать рядом с вами – так она проявляет свою любовь / Фото Unplash