Почему кошки во сне прижимаются к хозяину: интересное объяснение
Хозяева четвероногих нередко ночью просыпаются от того, что любимец буквально "заблокировал их" – прижался всем телом и человеку некуда подвинуться. Многие не хотят тревожить котика и спят в неудобной позе.
Источник:Rover
Коты прижимаются к хозяину не только для того, чтобы согреться. Существует несколько причин, почему в ночное время любимец хочет быть как можно ближе к вам.
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Кошка чувствует себя защищенной
Рядом с хозяином кошка чувствует себя в безопасности / Фото Unsplash
Сон с хозяином дает животному возможность расслабиться. Обычно кошки спят очень чутко, чтобы отреагировать на наименьшую опасность. А когда кошка укладывается рядом с хозяином, она чувствует дополнительную защиту. Так животное демонстрирует свое доверие к хозяевам.
Дополнительный источник тепла
Все сне котам нужно поддерживать постоянную температуру / Фото Unsplash
Все мы не раз видели, как кошка ложится спать на свитер, полотенце, в коробку – туда, где ее совсем не ждали. Дело в том, что любая "подстилка" помогает животному поддерживать оптимальную температуру тела для сна – около 39 градусов.
С этой целью четвероногие залезают спать на колени, а также прижимаются к людям. Когда дело касается сна, тепло для кошек становится основным приоритетом.
Личные границы
Кошки – животные, которые метят свою территорию. Когда они спят на человеке, то так маркируют его, а также кровать, как свое место.
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Признание в любви
Если кошка ложится спать рядом с вами – так она проявляет свою любовь / Фото Unplash
Кошки по-разному проявляют свою любовь. Когда любимец приходит спать к владельцу, садится или ложится на него – так животное демонстрирует, что любит своего человека, доверяет ему и хочет проводить с ним время.
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