Для многих семей кот или собака является полноценным членом семьи. Когда же в доме должен появиться новый житель, многие пары с предостережением ожидают, как животное будет воспринимать это событие.

Узнайте Почему коты топчут людей лапками: неожиданные причины

Как животное будет воспринимать младенца

Большинство владельцев не отмечали никаких проблем при знакомстве домашнего питомца с новорожденным. Коты, например, по своей природе очень осторожны и будут аккуратно присматриваться к новому жителю. Чаще всего поняв, что от младенца не "светит" опасность, кот спокойно реагирует на него и привыкает к новому члену семьи.

По поводу собаки – ей важно получать столько же, ну или примерно столько же внимания, что и до появления ребенка. Ее нужно выгуливать, как и раньше, не пытаясь "отрезать" ее законное время для ребенка. Если же собака не будет получать столько физической нагрузки и ласки, как раньше, то начнет проявлять ревность. К ревности способны и коты, которых наличие нового "центра внимания" может раздражать.



Собака может ревновать, если с ним меньше гулять / Фото с Unsplash.com

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Ревность в понимании собак и кошек могут оказаться в "промокших" вещах и кроватке ребенка. Так животные словно заявляют, что эта территория изначально принадлежит им, а маленьким чужакам здесь не место. Если вы стали замечать подобное поведение питомца, старайтесь ограничить ему доступ в комнату, где живет ребенок.

Оборудуйте ему место в другой комнате и чаще проводите с ним время там, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Если вы проживаете в однокомнатной квартире, то кот может временно жить в коридоре или на кухне.

Кстати 7 причин завести кота: доказано учеными

То, как ваша кошка или собака отреагирует на появление нового члена семьи, определяется наследственностью (порода, родословная), индивидуальными особенностями характера и опытом общения. Иногда – и это надо иметь в виду – указанные факторы не способствуют совместному мирному существованию животного и маленьких детей.

Приглядевшись, что за несколько месяцев наладить отношения не удается, а любимец нервный и истощен, нужно задуматься над тем, не будет ли лучше ему в новом доме. Однако это крайне ситуация, к которой прибегают от безысходности.



Если решить напряжение не удается, то стоит задуматься о новом доме для любимца / Фото с Unsplash.com

Влияние на здоровье

Бытует мнение, что наличие в доме кота или собаки будет снижать иммунитет у ребенка. Впрочем, современные исследования это опровергают. Например, издание Time со ссылкой на научный журнал Pediatrics пишет, что коты и собаки помогают снизить риск подхватить кашель и насморк в течение первого года жизни малыша

Ученые выяснили, что дети, которые растут в домах с домашним животным, а именно – с собакой или котом – болеют реже, чем дети, живущие без домашних животных.



Любимцы могут положительно влиять на здоровье младенцев / Фото с Unsplash.com

Объясняют это тем, что держать младенца в стерильной среде не слишком хорошо для их здоровья. Предыдущие исследования показывали, что наличие домашних животных снижает риск аллергии у детей, в то время, как последние опыты на мышах показали, что собаки могут даже предотвратить развитие детской астмы.

Прочитайте о 5 вопросах, которые стоит задать ветеринару

Что касается простуды и ушных инфекций, то исследование показало интересную особенность: дети с домашними животными были здоровее в целом. При этом полезнее для здоровья оказались животные, которые не находятся постоянно в доме или квартире.

Исследователи акцентируют: не пропагандируют заведения домашних любимцев для улучшения здоровья малыша, только объясняют, что волноваться зря не стоит.

Вы не должны держать домашнее животное специально для защиты вашего ребенка от простуды, но вместе с тем не стоит беспокоиться, когда ваш домашний любимец тычет носик к вашему малышу,

– заключает издание.

Вместо выводов

Важно понимать, что никаких медицинских противопоказаний относительно совместимости кота и собаки и младенца под одной крышей нет. Так же их нет и в процессе беременности. Конечно, речь не идет о тех случаях, когда у младенца есть аллергия на кота или собаку.

Это означает, что выбор исключительно за вами. Если соблюдать все гигиенические нормы, то ограничений нет.