Для багатьох родин кіт чи собака є повноцінним членом сім’ї. Коли ж у домі має з'явитися новий житель, багато пар із застереженням очікують, як тварина сприйматиме цю подію.

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Як тварина сприйматиме немовля

Більшість власників не відзначали жодних проблем при знайомстві домашнього вихованця з новонародженим. Коти, наприклад, за своєю природою дуже обережні і будуть акуратно придивлятися до нового мешканця. Найчастіше зрозумівши, що від немовляти не "світить" небезпека, кіт спокійно реагує на нього і звикає до нового члена сім'ї.

Щодо собаки – йому важливо отримувати стільки ж, ну або приблизно стільки ж уваги, що і до появи дитини. Його потрібно вигулювати, як і раніше, не намагаючись "відрізати" його законний час для дитини. Якщо ж собака не отримуватиме стільки фізичного навантаження і ласки, як раніше, то почне проявляти ревнощі. До ревнощів здатні і коти, яких наявність нового "центру уваги" може дратувати.



Собака може ревнувати, якщо з ним менше гулятимуть / Фото з Unsplash.com

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Ревнощі у розумінні собак і котів можуть виявитися у "змоклих" речах і ліжечку дитини. Так тварини немов заявляють, що ця територія споконвічно належить їм, а маленьким чужинцям тут не місце. Якщо ви стали помічати подібну поведінку вихованця, намагайтеся обмежити йому доступ в кімнату, де живе немовля.

Обладнайте йому місце в іншій кімнаті і частіше проводьте з ним час там, щоб він не відчував себе покинутим. Якщо ви проживаєте в однокімнатній квартирі, то кіт може тимчасово мешкати в коридорі або на кухні.

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Те, як ваша кішка чи собака відреагує на появу нового члена сім'ї, визначається спадковістю (порода, родовід), індивідуальними особливостями характеру і досвідом спілкування. Іноді – і це треба мати на увазі – зазначені фактори не сприяють спільному мирному існуванню тварини і маленьких дітей.

Придивившись, що за декілька місяців владнати стосунки не вдається, а улюбленець знервований і виснажений, потрібно замислитися над тим, чи не буде краще йому в новому домі. Однак це крайня ситуація, до якої вдаються за безвиході.



Якщо владнати напругу не вдається, то варто замислитися про новий дім для улюбленця / Фото з Unsplash.com

Вплив на здоров’я

Побутує думка, що наявність у домі кота чи собаки буде знижувати імунітет у дитини. Втім, сучасні дослідження це спростовують. Наприклад, видання Time з посиланням на науковий журнал Pediatrics пише, що коти і собаки допомагають знизити ризик підхопити кашель і нежить упродовж першого року життя малюка

Учені з'ясували, що діти, які ростуть в будинках з домашньою твариною, а саме – з собакою чи котом – хворіють рідше, ніж діти, які живуть без домашніх тварин.



Улюбленці можуть позитивно впливати на здоров'я немовлят / Фото з Unsplash.com

Пояснюють це тим, що тримати немовля у стерильному середовищі не надто добре для їхнього здоров'я. Попередні дослідження свідчили, що наявність домашніх тварин знижує ризик алергії у малюків, у той час, як останні досліди на мишах показали, що собаки можуть навіть запобігти розвитку дитячої астми.

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Що стосується застуди і вушних інфекцій, то дослідження виявило цікаву особливість: діти з домашніми тваринами були здоровішими в цілому. При тому кориснішими для здоров'я виявилися тварини, які не перебувають постійно в домі чи квартирі.

Дослідники акцентують: не пропагують заведення домашніх улюбленців для покращення здоров’я малюка, лише пояснюють, що перейматися даремно не варто.

Ви не повинні тримати домашню тварину спеціально для захисту вашої дитини від застуди, але разом з тим не варто турбуватися, коли ваш домашній улюбленець торкається носиком до вашого малюка,

– підсумовує видання.

Замість висновків

Важливо розуміти, що ніяких медичних протипоказів щодо сумісності кота і собаки і немовляти під одним дахом немає. Так само їх немає і в процесі вагітності. Звісно, тут не йдеться про ті випадки, коли у немовля є алергія на кота чи собаку.

Це означає що вибір винятково за вами. Якщо дотримуватися всіх гігієнічних норм, то обмежень немає.