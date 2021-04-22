Во Львовской области в Кинологическом учебном центре, расположенном в Больших Мостах, готовят собак-охранников. Там дрессируют четвероногих для пограничников со всей Украины.

Кинологический центр работает более 70 лет. Животных тренируют курсанты, которые в будущем будут работать с собаками на границе.

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Как тренируют собак

Четвероногих питомцев тренируют для поисков оружия, наркотиков или взрывчаток. Начальник учебной группы Игорь Малитич рассказал, что сначала собаке подкладывают любимую игрушку к взрывчатке или наркотикам, чтобы она чувствовала любимый запах.

Когда собака дает обозначение сидя или лежа, мы забираем ее игрушку и она начинает работать на чистый запах,

– рассказал Малитич.



Собак тренируют для пограничников / Фото кинологического центра

Что помогает животному учиться

Часто необходимое вещество прячут в автобусе. Это помогает животному учиться работать в приближенных к реальности условиях.

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Например, охотничьего спаниеля Альму готовят к работе в аэропорту. Там она будет помогать искать взрывчатку и оружие.

"Она очень энергичная, эмоциональная. Ей всегда все интересно и поэтому хочет везде походить, разнюхать. Также Альма очень любит людей", – рассказала курсантка Вероника Плащинская.



Курсантка с охотничьим спаниелем Альмой / Скриншот из видео 24 канала

Собак тренируют почти с рождения

Кое-кто из работников кинологического центра шутит, что там расположен настоящий детский сад для щенков. Все из-за того, что собак дрессируют почти с рождения.

Начинаем дрессировать с 2 месяцев. Сначала определяем тип высшей нервной деятельности, то есть холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик, и в соответствии с этим дрессируем,

– рассказала инспектор-кинолог Татьяна Сыроежко.

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Всего в Кинологическом центре обучается 180 курсантов и столько же собак. Животных дрессируют до трехлетнего возраста.



Собак тренируют почти с рождения / Фото кинологического центра

"В Государственной пограничной службе используют собак для подготовки и работы на границе. Это собаки служебных и охотничьих пород", – отметил заместитель начальника цикла кинологических дисциплин Александр Ревуцкий.

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Животных готовят для работы на границе / Фото кинологического центра

Уже после обучения всех собак будут привлекать к охране границы и к поиску взрывчатки, оружия или наркотиков.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.