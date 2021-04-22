Четвероногие охранники: на Львовщине дрессируют собак для пограничников со всей страны
Во Львовской области в Кинологическом учебном центре, расположенном в Больших Мостах, готовят собак-охранников. Там дрессируют четвероногих для пограничников со всей Украины.
Источник:24 канал
Кинологический центр работает более 70 лет. Животных тренируют курсанты, которые в будущем будут работать с собаками на границе.
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Как тренируют собак
Четвероногих питомцев тренируют для поисков оружия, наркотиков или взрывчаток. Начальник учебной группы Игорь Малитич рассказал, что сначала собаке подкладывают любимую игрушку к взрывчатке или наркотикам, чтобы она чувствовала любимый запах.
Когда собака дает обозначение сидя или лежа, мы забираем ее игрушку и она начинает работать на чистый запах,
– рассказал Малитич.
Собак тренируют для пограничников / Фото кинологического центра
Что помогает животному учиться
Часто необходимое вещество прячут в автобусе. Это помогает животному учиться работать в приближенных к реальности условиях.
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Например, охотничьего спаниеля Альму готовят к работе в аэропорту. Там она будет помогать искать взрывчатку и оружие.
"Она очень энергичная, эмоциональная. Ей всегда все интересно и поэтому хочет везде походить, разнюхать. Также Альма очень любит людей", – рассказала курсантка Вероника Плащинская.
Курсантка с охотничьим спаниелем Альмой / Скриншот из видео 24 канала
Собак тренируют почти с рождения
Кое-кто из работников кинологического центра шутит, что там расположен настоящий детский сад для щенков. Все из-за того, что собак дрессируют почти с рождения.
Начинаем дрессировать с 2 месяцев. Сначала определяем тип высшей нервной деятельности, то есть холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик, и в соответствии с этим дрессируем,
– рассказала инспектор-кинолог Татьяна Сыроежко.
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Всего в Кинологическом центре обучается 180 курсантов и столько же собак. Животных дрессируют до трехлетнего возраста.
Собак тренируют почти с рождения / Фото кинологического центра
"В Государственной пограничной службе используют собак для подготовки и работы на границе. Это собаки служебных и охотничьих пород", – отметил заместитель начальника цикла кинологических дисциплин Александр Ревуцкий.
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Животных готовят для работы на границе / Фото кинологического центра
Уже после обучения всех собак будут привлекать к охране границы и к поиску взрывчатки, оружия или наркотиков.
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