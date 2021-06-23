10 самых игривых пород собак: описание и фото

Игривая собака – это любимец с тонной энергии, которому не будет хватать медленной прогулки трусцой. Некоторые породы собак настолько любят активность, что могут переживать депрессию или тревогу, если ее не хватает.

Ответственный хозяин, прежде чем выбирать определенную породу собаки, должен хорошо изучить ее потребности в активности и сопоставить их со своим графиком. Предлагаем перечень активных собак, которые любят бегать и играть.

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Наиболее активные породы собак

Конечно, каждая собака – это личность с неповторимым характером. Однако есть основополагающие факторы, которые так или иначе передаются из поколения в поколение, в зависимости от родословной. Так, одним из предвестников игривости и любви к играм является именно порода собаки. Кинологи проанализировали сотни представителей пород и сделали выводы об их любви к играм.

Лабрадор

Лабрадоры-ретриверы – большие собаки, которые любят все, что связано с играми. Они известны общительным и сдержанным характером, являются прекрасными поисковиками, которых нетрудно воспитать.

Собачки этой породы часто просят поиграть в апорт, когда нужно что-то приносить. К тому же их страсть – плеск в воде.



Лабрадор – взвешенный и легко поддается дрессуре / Фото с Unsplash

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Боксер

Мускулистые и атлетические боксеры стереотипно считаются бойцовскими собаками. Впрочем, боксеры также популярные любимцы для большой семьи: они любят проводить время среди людей, играя и бегая. Их преимущества – отвага, смекалка и преданность.

Эта порода – хороший выбор для активной семьи со спортивными хобби. В то же время эти несколько буйные собаки не совсем подходят для дома с младенцами, поскольку могут перевозбуждаться и сбивать с ног малышей.



Боксеры хоть и являются бойцовскими собаками, очень любят поиграть / Фото с Unsplash

Золотистый ретривер

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Ни одна порода, пожалуй, не характеризует американских семейных собак больше, чем золотистый ретривер. Они преданы и умные, но также оживленные и часто балуются.



Голден-ретриверы несколько живее, чем лабрадоры и любят больше дурачиться / Фото с Unsplash

Подобно лабрадорам, они любят играть в воде, приносить брошенные вещи и сопровождать хозяев везде. Они являются прекрасными спутниками для людей любого возраста и уживаются с большинством других животных.

Померанский шпиц

Померанцы – это веселые, ласковые щенки в маленькой пушистой упаковке. Если вам нужен дружественный компаньон, который с радостью и скоростью будет следовать за вами куда угодно, то шпицы – именно тот выбор.

Главная особенность померанского шпица среди других упомянутых здесь пород – компактный маленький размер. Такой щенок хорошо переносит жизнь в квартире и не требует большого сада для прогулок.

В противоположность Породы собак, с которыми не нужно гулять



Померанский шпиц – маленькая и игривая собачка / Фото с Unsplash

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки – одни из самых атлетических пород собак. Они любят бегать, прыгать и играть, когда им выпадает такая возможность. Австралийцы очень искусны в играх в фрисби. Хозяин, который хочет себе австралийскую овчарку, должен быть готов дать этой собаке большую физическую и умственную стимуляцию.



Эта порода была выведена для выпаса овец и помощи скотоводам / Фото с Unsplash

Английский спрингер-спаниель

Год за годом эта порода входит в 30 самых популярных в США, по данным Американского кинологического клуба. Приветливый, веселый и умный спаниель хорошо подходит для активной семьи.

Они, как правило, дружелюбны к детям и домашним животным и чрезвычайно добры. Впрочем, хозяевам стоит быть готовыми к их высокого уровня энергии. Эти спаниели также склонны к тревоге при разлуке.



Этот тип спаниеля очень дружелюбный и тяжело переносит разлуку / Фото с Dogtime

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Вельш корги

Вельш-корги пемброк – любимая порода королевы Елизаветы II. Это невысокие и крепкие пастушьи собаки с большими кроликоподобными ушами и коротким и неповоротливым хвостом. Корги – это умные, активные и преданные собаки, которые являются прекрасными компаньонами и товарищами по работе.

Эта порода может быть подвержена увеличению веса и следственно проблемам со спиной. Однако при надлежащей активности жира у корги будет минимум, ведь они любят бегать.



Корги с радостью разделят с хозяином активное хобби / Фото с Unsplash

Джек-рассел-терьер

Секрет активности этой породы в ее происхождении: джек-рассела вывели из-за потребности в маленькой, но буйной охотничьей собаке, которая могла бы, не уставая, преследовать лисиц в норах.

Это популярные семейные собаки, которых любят за ум и игривый характер. Джек-рассел-терьеры могут быть достаточно шумными. Они потомки охотников, поэтому не подходят для домов с мелкими грызунами или птицами.

Больше об этой породе читайте по ссылке.



Джек-рассел-терьеры не могут жить без активностей и игр / Фото с Unsplash

Французский бульдог

Популярность французского бульдога взорвалась за последние годы в основном из-за их веселых и немного озорных личностей. Их плоское лицо делает их склонными к проблемам с дыханием и легким перегревом. Впрочем, это не останавливает любви бульдогов к бегу и активным играм с фрисби.



Французские бульдоги являются одной из самых популярных пород в США / Фото с Unsplash

Португальская водяная собака

Это рабочие собаки, которые любят развлечения и игры. Они умны и фантастически активные домашние животные. Они ладят с людьми любого возраста и любят дурачиться и играть.



Подстриженная португальская водяная собака / Фото с Petslovers

Научите свою собаку правильно взаимодействовать и играть с людьми с детства. Щенки могут быстро превратиться в чрезмерно буйных и невоспитанных взрослых собак без социализации и обучения.