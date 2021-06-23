Відповідальний господар, перш ніж обирати певну породу собаки, має добре вивчити її потреби в активності та зіставити їх зі своїм графіком. Пропонуємо перелік найактивніших собак, які обожнюють бігати і гратися.
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Найбільш активні породи собак
Звичайно, кожна собака – це особистість з неповторним характером. Однак є засадничі фактори, які так чи інакше передаються із покоління в покоління, залежно від родоводу. Так, одним із провісників грайливості та любові до ігор є саме порода собаки. Кінологи проаналізували сотні представників порід і зробили висновки про їхню любов до ігор.
Лабрадор
Лабрадори-ретривери – великі собаки, які люблять усе, що пов'язане з іграми. Вони відомі товариським та стриманим характером, є прекрасними пошуковиками, яких неважко виховати.
Песики цієї породи часто просять побавитися в апорт, коли треба щось приносити. До того ж їхня пристрасть – хлюпання у воді.
Лабрадор – виважений і легко піддається дресурі / Фото з Unsplash
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Боксер
М'язисті та атлетичні боксери стереотипно вважаються бійцівськими собаками. Втім, боксери також популярні улюбленці для великої родини: вони люблять проводити час серед людей, граючись і бігаючи. Їхні переваги – відвага, кмітливість та відданість.
Ця порода – хороший вибір для активної родини зі спортивними хобі. Водночас ці дещо буйні собаки не найкраще підходять для дому з немовлятами, оскільки можуть перезбуджуватися і збивати з ніг малят.
Боксери хоч і є бійцівськими собаками, дуже люблять погратися / Фото з Unsplash
Золотистий ретривер
Жодна порода, мабуть, не характеризує американських сімейних собак більше, ніж золотистий ретривер. Вони віддані та розумні, але також жваві і часто бешкетують.
Ґолден-ретривери дещо жвавіші, ніж лабрадори і люблять більше "дуркувати" / Фото з Unsplash
Подібно до лабрадорів, вони люблять грати у воді, приносити кинуті речі та супроводжувати господарів скрізь. Вони є чудовими супутниками для людей будь-якого віку і уживаються з більшістю інших тварин.
Померанський шпіц
Померанці – це веселі, ласкаві цуценята в маленькій пухнастій упаковці. Якщо вам потрібен дружній компаньйон, який із радістю і швидкістю слідуватиме за вами будь-куди, то шпіци – саме той вибір.
Головна особливість померанського шпіца серед інших згаданих тут порід – компактний маленький розмір. Такий песик добре переносить життя у квартирі і не потребує великого саду для прогулянок.
На противагу Породи собак, з якими не потрібно гуляти
Померанський шпіц – маленька і грайлива собачка / Фото з Unsplash
Австралійська вівчарка
Австралійські вівчарки – одні з найбільш атлетичних порід собак. Вони люблять бігати, стрибати та грати, коли їм випадає така можливість. Австралійці надзвичайно вправні в іграх у фрисбі. Господар, який хоче собі австралійську вівчарку, має бути готовим дати цьому собаці велику фізичну та розумову стимуляцію.
Ця порода була виведена для випасу овець та допомозі скотарям / Фото з Unsplash
Англійський спрингер-спанієль
Рік за роком ця порода входить до 30 найпопулярніших у США, за даними Американського кінологічного клубу. Привітний, веселий та розумний спанієль добре підходить для активної родини.
Вони, як правило, доброзичливі до дітей та домашніх тварин і надзвичайно ласкаві. Втім, господарям варто бути готовими до їхнього високого рівня енергії. Ці спанієлі також схильні до тривоги при розлуці.
Цей тип спанієля дуже доброзичливий і важко переносить розлуку / Фото з Dogtime
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Вельш коргі
Вельш-коргі пемброк – улюблена порода королеви Єлизавети II. Це невисокі та міцні пастуші собаки з великими кроликоподібними вухами і коротким і неповоротким хвостом. Коргі – це розумні, активні та віддані собаки, які є прекрасними компаньйонами та товаришами по роботі.
Ця порода може бути схильна до збільшення ваги та наслідком проблем зі спиною. Однак за належної активності жиру у коргі буде мінімум, адже вони полюблять бігати.
Коргі з радістю поділять з господарем активне хобі / Фото з Unsplash
Джек-рассел-тер'єр
Секрет активності цієї породи у її походженні: джек-расселів вивели через потребу в маленькій, але буйній мисливській собаці, яка могла б, не втомлюючись, переслідувати лисиць у норах.
Це популярні сімейні собаки, котрих люблять за розум та грайливий характер. Джек-рассел-тер'єри можуть бути досить галасливими. Вони нащадки мисливців, тому не підходять для будинків з дрібними гризунами чи птахами.
Більше про цю породу читайте за посиланням.
Джек-рассел-тер'єри не можуть жити без активностей та ігор / Фото з Unsplash
Французький бульдог
Популярність французького бульдога вибухнула за останні роки в основному через їхні веселі і трохи бешкетливі особистості. Їхнє плоске обличчя робить їх схильними до проблем з диханням і легким перегріванням. Втім, це не спиняє любові бульдогів до бігу та активних ігор з фрисбі.
Французькі бульдоги є однією з найпопулярніших порід у США / Фото з Unsplash
Португальський водяний собака
Це робочі собаки, які люблять розваги та ігри. Вони розумні і фантастично активні домашні тварини. Вони ладнають з людьми будь-якого віку і люблять дуркувати і гратися.
Підстрижений португальський водяний собака / Фото з Petslovers