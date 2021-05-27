Але навіть з собаками декоративних порід потрібно гуляти й виховувати їх. Втім, це можна робити не щодня. Дбайливі власники можуть привчити своїх улюбленців ходити в туалет у лоток або на пелюшку.

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Той-тер'єр

Той-тер'єр
Той-тер'єр / Фото Vplate

Це одна з найменших порід у світі. Той-тер'єрам не потрібні регулярні прогулянки, вони чудово почувають себе в умовах квартири.

Чихуахуа

Чихуахуа
Чихуахуа / Фото Unsplash

Ці песики також можуть кілька днів обходитися без прогулянок. Але в разі потреби будуть супроводжувати свого власника куди завгодно. Чіхуахуа мають міцний імунітет та міцну психіку. Вони спокійно будуть залишатися вдома самі, але полюбляють увагу господарів.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр
Йоркширський тер'єр / Фото Unsplash

Ці маленькі собаки досить чутливі до холоду й спеки, тому довго перебувати на вулиці для них навіть шкідливо. Втім, песик не відмовиться від прогулянки в хорошу погоду або в спеціальному одязі. Йорків можна привчити до пелюшки чи лотка і вигулювати іноді.

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Померанський шпіц

Шпіц
Шпіц / Фото Zoofanat

Песики цієї породи важать від 3 до 5 кілограмів. Їх зручно тримати у квартирі й можна вигулювати тільки за бажанням господарів. Шпіци можуть бігати й рухатися навіть на невеликій території та швидко привчаються до лотка.

 