Але навіть з собаками декоративних порід потрібно гуляти й виховувати їх. Втім, це можна робити не щодня. Дбайливі власники можуть привчити своїх улюбленців ходити в туалет у лоток або на пелюшку.

Цікаво Перші кроки собаки в новому будинку: важливі поради власнику

Той-тер'єр



Той-тер'єр / Фото Vplate

Це одна з найменших порід у світі. Той-тер'єрам не потрібні регулярні прогулянки, вони чудово почувають себе в умовах квартири.

Чихуахуа



Чихуахуа / Фото Unsplash

Ці песики також можуть кілька днів обходитися без прогулянок. Але в разі потреби будуть супроводжувати свого власника куди завгодно. Чіхуахуа мають міцний імунітет та міцну психіку. Вони спокійно будуть залишатися вдома самі, але полюбляють увагу господарів.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Йоркширський тер'єр



Йоркширський тер'єр / Фото Unsplash

Ці маленькі собаки досить чутливі до холоду й спеки, тому довго перебувати на вулиці для них навіть шкідливо. Втім, песик не відмовиться від прогулянки в хорошу погоду або в спеціальному одязі. Йорків можна привчити до пелюшки чи лотка і вигулювати іноді.

Читайте Український собака став дипломованим психологом: як йому це вдалося

Померанський шпіц



Шпіц / Фото Zoofanat

Песики цієї породи важать від 3 до 5 кілограмів. Їх зручно тримати у квартирі й можна вигулювати тільки за бажанням господарів. Шпіци можуть бігати й рухатися навіть на невеликій території та швидко привчаються до лотка.