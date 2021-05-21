Що потрібно зробити перед тим, як привести собаку додому?
Є кілька речей, про які необхідно подбати ще до появи вашого нового улюбленця у домі. Протягом перших днів перебування улюбленця на новому місці, вам варто присвятити час саме йому, а не організаційній метушні. Про важливі практичні нюанси варто подбати заздалегідь.
Оберіть для улюбленця ветеринара і отримайте його контактні дані. Якщо ви не маєте ветеринара на приміті, спитайте рекомендацію кого-небудь з місцевих собачників щодо хорошої клініки.
Це необхідно знати, щоб у разі чого звернутися, якщо ваш улюбленець відчує себе недобре або виникне потреба в його стерилізації.
До того ж ветеринар допоможе підібрати вам дресирувальника, якщо виникне така потреба. Як правильно навчати собаку команд, у яких випадках потрібен дресирувальник та що категорично не можна робити при навчанні собаки, детальніше читайте за цим посиланням.
Коли собака у вас вже з’явиться, на неї варто прикріпити спеціальну ідентифікаційну бірку, яка містить ваші контактні дані.
Перш ніж собака прийде у ваш дім, вам необхідно подбати про його базові потреби і купити приладдя для годування, догляду, сну і забав.
Що потрібно придбати:
-
Дві миски: одну для їжі, іншу – для води. Найкраще купити керамічну або з нержавіючої сталі – їх простіше очищати.
-
Нейлоновий або шкіряний повідець і нашийник. Для того, щоб навчити вашу собаку спокійно гуляти і не тягнути повідець з усієї сили, найімовірніше, вам буде потрібно придбати м'який намордник. Це полегшить процес дресирування і привчання до повідця і не дозволить великій дорослій собаці збити вас з ніг.
-
Супутні товари для догляду за шерстю.
-
Безпечні іграшки, зокрема для стимуляції рухової активності.
-
Лежанку. Встановіть її у тихому і спокійному місці вашого будинку, подалі від шуму і протягів.
-
Домашній вольєр з сітки або коробку. Пам'ятайте: цуценятам дуже подобаються всілякі кошики та ящики, які вони можуть перетворити в свій неприступний замок. Якщо ви накриєте коробку ковдрою і покладете в неї лежанку, то ця споруда стане справжнісіньким кублом для вашого вихованця, в якому він зможе сховатися і відпочити.
-
Корм. Дізнайтеся у заводчика або в собачому притулку, чим ваше цуценя чи собака харчувалася раніше, і постарайтеся підтримувати цей раціон як мінімум протягом тижня. Згодом ви зможете перевести його на новий раціон, якщо на те є вагомі підстави.
Коли цуценя вже вдома
Напевно, ви чи всі члени вашої родини не можете дочекатися часу активних ігор з новим улюбленцем. Однак не варто поспішати – переконайтеся, що ви надали своєму новому улюбленцю досить часу для того, щоб він трохи звик до нової, незнайомої обстановки.
Треба зробити ще кілька речей, коли ваш новий улюбленець вже буде вдома:
-
Намагайтеся приділити вашому новому улюбленцю достатньо часу, що допоможе йому звикнути до незнайомої обстановки. Дистанційна робота з дому або кілька вихідних дозволять вам провести час поруч з ним.
-
Підберіть вашій собаці ім'я. Щойно ви оберете те ім'я, яке вам подобається найбільше, відразу ж почніть використовувати його при спілкуванні з собакою. Дуже скоро чотириногий друг звикне до своєї клички і навчиться відразу ж підходити до вас.
-
Розробіть особливі правила поведінки, призначені для нового улюбленця. Дуже важливо, щоб всі члени сім'ї були про них інформовані і обов'язково їх дотримувалися, адже в іншому випадку цуценя буде бентежити те, що одна людина дозволяє йому робити речі, які забороняють всі інші.
-
В будь-якій ситуації залишайтеся спокійні. Повірте, оточити вашого нового вихованця в перші дні його перебування в будинку надмірною турботою і любов'ю не важко, проте навряд чи подібний прояв почуттів буде корисним вашому чотирилапому другу.
-
Проводьте зі своїм новим вихованцем якомога більше часу. Якщо ви взяли відпустку, щоб доглядати за ним, постарайтеся підготуватися заздалегідь і до того періоду, коли вийдете на роботу.
-
Якщо ви взяли собаку з притулку, заздалегідь обговоріть з його працівниками ті чи інші вподобання і смаки обраного вихованця. Цілком ймовірно, що ви зможете зробити для вашого чотириногого друга те, що дозволить йому швидше звикнути до нової, незнайомої обстановки.
-
Пам'ятайте, що спочатку ваш улюбленець може сильно хвилюватися або виглядати пригніченим і замкнутим. Не турбуйтеся через це! Швидше за все, подібна поведінка собаки викликана надлишком нових емоцій і переживань.
Подальшу допомогу і поради по догляду за новим вихованцем, зміцненню його здоров'я і адаптації в новому будинку вам можуть надати ветеринар і заводчик, у якого ви купили вашого чотириногого друга.
Хай новий улюбленець додасть у ваше життя радість, затишок і веселощі, буде здоровим, слухняним і вірним!