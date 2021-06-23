Ответственный хозяин, прежде чем выбирать определенную породу собаки, должен хорошо изучить ее потребности в активности и сопоставить их со своим графиком. Предлагаем перечень активных собак, которые любят бегать и играть.

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Наиболее активные породы собак

Конечно, каждая собака – это личность с неповторимым характером. Однако есть основополагающие факторы, которые так или иначе передаются из поколения в поколение, в зависимости от родословной. Так, одним из предвестников игривости и любви к играм является именно порода собаки. Кинологи проанализировали сотни представителей пород и сделали выводы об их любви к играм.

Лабрадор

Лабрадоры-ретриверы – большие собаки, которые любят все, что связано с играми. Они известны общительным и сдержанным характером, являются прекрасными поисковиками, которых нетрудно воспитать.

Собачки этой породы часто просят поиграть в апорт, когда нужно что-то приносить. К тому же их страсть – плеск в воде.



Лабрадор – взвешенный и легко поддается дрессуре / Фото с Unsplash

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Боксер

Мускулистые и атлетические боксеры стереотипно считаются бойцовскими собаками. Впрочем, боксеры также популярные любимцы для большой семьи: они любят проводить время среди людей, играя и бегая. Их преимущества – отвага, смекалка и преданность.

Эта порода – хороший выбор для активной семьи со спортивными хобби. В то же время эти несколько буйные собаки не совсем подходят для дома с младенцами, поскольку могут перевозбуждаться и сбивать с ног малышей.



Боксеры хоть и являются бойцовскими собаками, очень любят поиграть / Фото с Unsplash

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Золотистый ретривер

Ни одна порода, пожалуй, не характеризует американских семейных собак больше, чем золотистый ретривер. Они преданы и умные, но также оживленные и часто балуются.



Голден-ретриверы несколько живее, чем лабрадоры и любят больше дурачиться / Фото с Unsplash

Подобно лабрадорам, они любят играть в воде, приносить брошенные вещи и сопровождать хозяев везде. Они являются прекрасными спутниками для людей любого возраста и уживаются с большинством других животных.

Померанский шпиц

Померанцы – это веселые, ласковые щенки в маленькой пушистой упаковке. Если вам нужен дружественный компаньон, который с радостью и скоростью будет следовать за вами куда угодно, то шпицы – именно тот выбор.

Главная особенность померанского шпица среди других упомянутых здесь пород – компактный маленький размер. Такой щенок хорошо переносит жизнь в квартире и не требует большого сада для прогулок.

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Померанский шпиц – маленькая и игривая собачка / Фото с Unsplash

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки – одни из самых атлетических пород собак. Они любят бегать, прыгать и играть, когда им выпадает такая возможность. Австралийцы очень искусны в играх в фрисби. Хозяин, который хочет себе австралийскую овчарку, должен быть готов дать этой собаке большую физическую и умственную стимуляцию.



Эта порода была выведена для выпаса овец и помощи скотоводам / Фото с Unsplash

Английский спрингер-спаниель

Год за годом эта порода входит в 30 самых популярных в США, по данным Американского кинологического клуба. Приветливый, веселый и умный спаниель хорошо подходит для активной семьи.

Они, как правило, дружелюбны к детям и домашним животным и чрезвычайно добры. Впрочем, хозяевам стоит быть готовыми к их высокого уровня энергии. Эти спаниели также склонны к тревоге при разлуке.



Этот тип спаниеля очень дружелюбный и тяжело переносит разлуку / Фото с Dogtime

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Вельш корги

Вельш-корги пемброк – любимая порода королевы Елизаветы II. Это невысокие и крепкие пастушьи собаки с большими кроликоподобными ушами и коротким и неповоротливым хвостом. Корги – это умные, активные и преданные собаки, которые являются прекрасными компаньонами и товарищами по работе.

Эта порода может быть подвержена увеличению веса и следственно проблемам со спиной. Однако при надлежащей активности жира у корги будет минимум, ведь они любят бегать.



Корги с радостью разделят с хозяином активное хобби / Фото с Unsplash

Джек-рассел-терьер

Секрет активности этой породы в ее происхождении: джек-рассела вывели из-за потребности в маленькой, но буйной охотничьей собаке, которая могла бы, не уставая, преследовать лисиц в норах.

Это популярные семейные собаки, которых любят за ум и игривый характер. Джек-рассел-терьеры могут быть достаточно шумными. Они потомки охотников, поэтому не подходят для домов с мелкими грызунами или птицами.

Больше об этой породе читайте по ссылке.



Джек-рассел-терьеры не могут жить без активностей и игр / Фото с Unsplash

Французский бульдог

Популярность французского бульдога взорвалась за последние годы в основном из-за их веселых и немного озорных личностей. Их плоское лицо делает их склонными к проблемам с дыханием и легким перегревом. Впрочем, это не останавливает любви бульдогов к бегу и активным играм с фрисби.



Французские бульдоги являются одной из самых популярных пород в США / Фото с Unsplash

Португальская водяная собака

Это рабочие собаки, которые любят развлечения и игры. Они умны и фантастически активные домашние животные. Они ладят с людьми любого возраста и любят дурачиться и играть.



Подстриженная португальская водяная собака / Фото с Petslovers