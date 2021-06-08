Относительно алабая, лабрадора или чау-чау эта порода является молодой: она появилась только два века назад. Длинное название, по правописанию которой есть дискуссии, – это имя священника, который и вывел эту породу.

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Происхождение породы джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьера вывели в XVIII веке в Девоне, что в Великобритании. Основатель породы, в честь которого ее и назвали – священник Джон Рассел, родившийся в семье охотников на лис. Много лет Джон по прозвищу Джек посвятил разведению пород.

Он хотел иметь собаку, которая бы не отставала от лошадей, бегала с гончими и был при этом была достаточно маленькой. Цель – чтобы нырять в норы и выгонять оттуда лисиц.

Во время учебы в Оксфорде Джон увидел и приобрел идеальную собаку для своей цели, принадлежавшую молочнику. Существует мнение, что это была первая собака, ныне известная как джек-рассел.



Джек-рассел-терьера вывели скрещиванием таксы с вельш-корги и парсон-терьером / Фото с Pixabay

Парсон-рассел-терьер и джек-рассел терьер

Не стоит воспринимать эти два названия как синонимичные: это две отдельные породы собак, которые признают кинологические ассоциации. Они родственные и происходят от стараний все того же священника Джона Рассела.

В основе джек-рассел-терьера лежит скрещивание парсон-рассел-терьеров с таксами и вельш-корги. Следовательно, можно сказать, что первый является "отцом" второго.



Пес Майло из легендарного фильма "Маска" / Фото с kino.com

Отличие пород описано в документе джек-рассел-терьера по стандарту FCI . Кинологи отмечают, что разница заметна главным образом в росте и пропорции .

выше, более квадратно сложенная собака – парсон-рассел-терьер;

короче, немного длиннее, но пропорционального роста – джек-рассел-терьер.

Идеальный кобель парс-рассел-терьера имеет рост 35,5 сантиметров, идеальная сука – 33 сантиметра. При этом допускают отклонения в пределах не более 2 сантиметров. В то же время рост джек-рассел-терьера в диапазоне 25 – 30 сантиметров.



Это парсон-рассел-терьер / Фото с purina.ua

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Характер джек-рассел-терьера

Собака этой породы обычно доброжелательная, преданная, ласковая и обладает сильным характером. Представители породы могут стать любимцами активной семьи.

Порода дружелюбная, но преимущественно в отношении детей и владельцев – их терьеры обожают. Что касается других домашних животных (кошек, морских свинок), то им от бывших охотников может быть туго.

К другим собакам джек-рассела надо приучать с самого детства – отсутствие ранней социализации чревато конфликтами при встрече с ними.



Джек-рассел-терьеры обожают детей / Фото с Pixabay

Хочу джек-рассел-терьера: на что стоит обратить внимание

Конечно, все собаки разные и для каждого владельца его любимец уникален. Впрочем, есть общие черты породы, которые оказываются у большинства представителей. Основные черты джек-рассел , согласно наблюдениям, такие:

Активность. Движение – это то, что джек-расселы любят больше всего на свете.

Одиночество. На противоположном поле ценностей джек-рассела – печаль и тоска. Закрыв джек-рассела в квартире без игрушек и развлечений, по возвращении хозяин рискует увидеть руины. Животное начинает скучать, и его плохое самочувствие выливается во вредительство.

Сильная линька. Шерсть от этой собаки хорошо видна на темной мебели, коврах.

Упрямство. Если джек-расселу что-то не понравится, то убедить его сложно.

Хитрость. Умные джек-расселы могут быть очень хитрыми в поисках вкусностей или уклонения от дрессировки. Владелец должен всегда помнить об этом и не вестись на уловки.

Страсть к копанию. Привычка копать землю у терьеров осталась еще со времен изгнания лис из нор. Принимая такого малыша на дачу, можно остаться без огорода.

Агрессивность и ревность. Они не терпят конкуренции на своей территории даже от себе подобных, плохо дружат с другими животными и могут начать делать убытки, если увидят, что любимый хозяин уделяет внимание кому-то другому.