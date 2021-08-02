Малыши появились на свет в ночь на понедельник, 2 августа. Зоопарк расположен во французском городе Сент-Эньян.

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Маленьким пандам не будут давать имена в течение 100 дней. А потом жена лидера Китая Си Цзиньпина Пэн Лиюань даст им клички.

Оба малыша розового цвета. Они абсолютно здоровы. Они выглядят достаточно большими, – рассказывает директор зоопарка.

Мама-панда по кличке Хуан Хуан рожает детенышей уже в третий раз. Ее первенец появился еще в 2017 году. Сейчас "малыш" весит более 100 килограммов. Уже в этом году его планируют отправить в Китай.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

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