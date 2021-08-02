Это необычное событие изменило карантинные будни видеоблогерши. Из-за пандемии Дора и ее парень все время проводили дома, а потому решили собственноручно позаботиться о маленьком найденыше.
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Когда поросенка нашли, ему было всего несколько часов. Крошечная свинка не сумела бы выжить без помощи людей.
Мы начали кормить ее коровьим молоком. Но на 3-й день она заболела и очень ослабла. Я спрашивала, как ухаживать за кабанами, но все говорили, что это не так просто, и в таком возрасте они всегда умирают без матери, – рассказывает Дора.
Но неравнодушные люди очень хотели, чтобы поросенок выжил. Они назвали малыша Ежу и заботились о нем, как о ребенке.
В первые недели поросенок требовал особой заботы / Фото инстаграм dora2go
В первый месяц Дора и ее парень спали возле поросенка по очереди. Малыша нужно было кормить по часам. Это было похоже на заботу о новорожденном, ведь свинка просыпалась даже среди ночи и начинала плакать.
Такой Ежу нашли / Фото инстаграм dora2go
В конце концов, Ежу сумела выжить и настала пора познакомиться с другими членами семьи. В семье в тот момент уже проживало 4 собаки. Трех песиков блогерша также спасла – их забрали у местных заводчиков.
Собачки сразу приняли поросенка в семью. Несколько настороженно вел себя только лабрадор Биубиу. Но впоследствии он полюбил малыша сильнее других. Лабрадор и поросенок начали играть, есть, спать вместе и стали лучшими друзьями.
Когда Ежу выросла, ей построили отдельный домик в саду. Дикая свинья имеет даже собственный небольшой бассейн, в котором обожает купаться.
Посмотрите фото Ежу и ее семьи
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