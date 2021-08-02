Малюки з'явилися на світ у ніч на понеділок, 2 серпня. Зоопарк розташований у французькому місті Сент-Еньян.

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Малюкам не будуть давати імена протягом 100 днів. А потім дружина лідера Китаю Сі Цзіньпіна Пен Ліюан дасть їм клички.

Обоє немовлят рожевого кольору. Вони абсолютно здорові. Вони виглядають досить великими, – розповідає директор зоопарку.

Мама-панда на прізвисько Хуан Хуан народжує вже втретє. Її перше дитинча з'явилося ще у 2017 році. Зараз "малюк" важить понад 100 кілограмів. Вже цього року його планують відправити до Китаю.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, що багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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