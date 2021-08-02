Малюки з'явилися на світ у ніч на понеділок, 2 серпня. Зоопарк розташований у французькому місті Сент-Еньян.
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Малюкам не будуть давати імена протягом 100 днів. А потім дружина лідера Китаю Сі Цзіньпіна Пен Ліюан дасть їм клички.
Обоє немовлят рожевого кольору. Вони абсолютно здорові. Вони виглядають досить великими, – розповідає директор зоопарку.
Мама-панда на прізвисько Хуан Хуан народжує вже втретє. Її перше дитинча з'явилося ще у 2017 році. Зараз "малюк" важить понад 100 кілограмів. Вже цього року його планують відправити до Китаю.
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Чому панди є рідкісним видом
- Самка панди може завагітніти лише раз на рік упродовж надзвичайно короткого проміжку часу: 24 – 48 годин.
- Зараз у Китаї мешкає близько 1800 панд на волі, а ще 500 – у зоопарках і заповідниках.
- Влада Китаю заявила, що гігантські панди більше не перебувають під загрозою зникнення, але залишаються вразливим видом.