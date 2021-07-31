Парк расположен в поселке Белеф, что на острове Мэн в Ирландском море. Младенцы родились, несмотря на планы парка.

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В Британии родились редкие красные панды

Двойняшки красной панды родились неожиданно для наблюдателей парка, так как их матери установили гормональный контрацептивный имплантат. Ведь в этом году родителей панд не планировали для разведения.

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В парке это пополнение назвали "большим сюрпризом".

Поскольку Куш и Сара спаривались прошлого года, в этом году была не их очередь. Но, похоже, у них были другие планы,

– рассказали в парке.

Также объяснили , что противозачаточные препараты иногда дают сбой. Сейчас в Curraghs живут 3 панды. Международный союз охраны природы отнес животных в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Справка. За последние 50 лет их количество в дикой природе уменьшилась на 40%.

"Несмотря на то, что они находятся под угрозой исчезновения, количество мест для животных в парке ограничена, это связано с генетикой, а не с численностью животных", – заявили в парке.



Красная панда родила детенышей в Великобритании, несмотря на контрацепцию / Фото Pexels

Добавили также, что пока неизвестно, кто родился – мальчики или девочки. Однако впоследствии детенышей планируют переселить в консервационной центр в Бирмингеме.