Парк розміщений в селищі Белеф, що на острові Мен в Ірландському морі. Немовлята народились, попри плани парку.

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У Британії народились рідкісні червоні панди

Двійнята червоної панди народились неочікувано для наглядачів парку, тому що їхній матері встановили гормональний контрацептивний імплант. Адже цього року батьків панд не планували для розведення.

У парку це поповнення назвали "великим сюрпризом".

Також пояснили, що протизаплідні препарати інколи дають збій. Наразі у Curraghs живуть 3 панди. Міжнародний союз охорони природи відніс тварин до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення.

"Не дивлячись на те, що вони перебувають під загрозою зникнення, кількість місць для тварин у парку обмежена, це пов'язано з генетикою, а не з чисельністю тварин", – заявили у парку.

Червона панда
Червона панда народила дитинчат у Британії, попри контрацепцію / Фото Pexels

Додали також, що наразі невідомо, хто народився – хлопчики чи дівчатка. Проте згодом дитинчат планують переселити до консерваційного центру в Бірмінгемі.