Свіже повітря та чудова природа приваблюють на активний відпочинок чимало людей. Але якщо з вами їде ваш пес – обов'язково подбайте про його безпеку.

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Основні правила відпочинку з собаками



Подбайте про безпеку свого песика в кемпінгу / Фото Unsplash

Беріть із собою у походи тільки фізично здорових тварин.

Обов'язково одягніть на тварину нашийник з адресником, а ще краще – подбайте про мікрочип.

У незнайомому місці краще завжди тримати собаку на повідку. Навіть якщо улюбленець спокійний та слухняний, від стресу він може несподівано утекти.

Ніколи не залишайте собаку без нагляду.

Знайте тригери свого пса. Якщо собака, наприклад, боїться коней або овець, чи навпаки, може погнатися за зайцем тощо – уважно стежте, щоб цього не сталося. Те саме стосується тварин, які бояться грому, дощу, можуть втекти від голосних звуків тощо. Відповідальність за безпеку вашого пса на природі лежить тільки на вас.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Захист від паразитів



Перед поїздкою на природу обов'язково обробіть собаку від кліщів / Фото Unsplash

Це надзвичайно важливий пункт для кожного власника. Обов'язково обробіть собаку від кліщів, якщо їдете на природу. Для цього можна використовувати спеціальні нашийники, краплі, таблетки або спреї. Зверніть увагу, що переважній більшості засобів потрібен час, щоб рівномірно розподілитися в організмі або на шкірі й почати захищати. Тому обробляйте собаку за кілька днів до поїздки.

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