Для тех, кто не любит гулять: 5 маленьких пород собак, которым хорошо в квартире

Многие отказываются от идеи завести собаку, ведь с любимцем нужно регулярно гулять. Если вы мечтаете о песике, но не готовы выгуливать его дважды в день, обратите внимание на небольшие породы, которые не требуют регулярного выгула.

Будущие владельцы должны помнить, что маленькие собачки также нуждаются в прогулках. Однако это можно делать нерегулярно, приучив песика ходить в туалет на лоток или специальную пеленку. Но помните, что и маленьким породам необходимо делать прививки, обрабатывать их от паразитов и дрессировать – чтобы ваш песик не просидел всю жизнь в квартире, а мог сопровождать вас на улице или в парке.

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1. Йоркширский терьер



Собака породы йоркширский терьер / Фото Unsplash

Вес: 2 – 3,2 килограмма.

2 – 3,2 килограмма. Рост: 15 – 17 сантиметров.

15 – 17 сантиметров. Продолжительность жизни: 12 – 15 лет.

Йоркширский терьер – веселая и преданная собака. Они хорошо ладят с детьми, легко поддаются дрессировке, однако довольно упрямые на непоседливые.

Крошечный размер йоркширских терьеров позволяет им прекрасно чувствовать себя в квартире. Но йорк с радостью пойдет на прогулку с вами – эти собачки, как и все терьеры, достаточно выносливы.

2. Бишон фризе



Собака породы бишон фризе / Фото Unsplash

Вес: 2,5 – 3 килограмма.

2,5 – 3 килограмма. Рост: 25 – 30 сантиметров.

25 – 30 сантиметров. Продолжительность жизни: 12 – 15 лет.

Маленькая собака из породы бишонов (болонок). Эти собачки обладают красивой белой шерстью, которая требует регулярного вычесывания, стрижки и ухода.

Бишоны – верные спутники как взрослых, так и детей. Однако эти собачки могут легко научиться ходить в туалет на лоток, а для игр и физической активности им достаточно квартиры. Впрочем, собаки породы бишон фризе с удовольствием будут сопровождать вас на прогулке по парку несколько раз в неделю.

3. Мопс



Собака породы мопс / Фото Unsplash

Вес: 6 – 8 килограммов.

6 – 8 килограммов. Рост: 28 – 32 сантиметра.

28 – 32 сантиметра. Продолжительность жизни: 13 – 14 лет.

Мопсы – довольно ленивые и спокойные собаки. Они вполне могут не гулять на улице несколько дней, если приучить их ходить в туалет на лоток или пеленку.

Однако мопсы склонны к набору веса. Поэтому им обязательно нужно давать физические нагрузки и выводить на прогулки несколько раз в неделю.

Владельцы мопсов должны учитывать, что короткая морда собак может привести к затрудненному дыханию. Поэтому нельзя выгуливать мопсов в сильную жару – это опасно для их здоровья и даже жизни.

4. Японский хин

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Собака породы японский хин / Фото Pixabay

Вес: 2 – 5 килограммов.

2 – 5 килограммов. Рост: 20 – 27 сантиметров.

20 – 27 сантиметров. Продолжительность жизни: 10 – 12 лет.

Это милые и деликатные собаки. Они ласковые, прекрасно дружат с детьми и другими животными. Японский хин идеально подходит для проживания в квартире и может привыкнуть к лотку. Однако собака этой породы с удовольствием будет гулять на улице, поэтому не лишайте его такой возможности хотя бы 2 – 3 раза в неделю.

Длинная и густая шерсть японского хина не требует особого ухода. Поскольку в родословной этих собачек есть спаниели, их мех обладает водоотталкивающими свойствами. Хина не нужно стричь или тримминговать. Достаточно 1 – 2 раза в неделю вычесывать собаку.

5. Чихуахуа



Собака породы чихуахуа / Фото Unsplash

Вес: 0,5 – 3 килограмма.

0,5 – 3 килограмма. Рост: 15 – 23 сантиметра.

15 – 23 сантиметра. Продолжительность жизни: 11 – 14 лет.

Эти крошечные собаки с удовольствием проводят время с хозяевами, но из-за своего небольшого размера им достаточно места для бега и игры в квартире. Однако лучше не заводить чихуахуа, если пес будет целый день дома один – эти собачки плохо переносят длительную разлуку с хозяином.

Если вы захотите взять любимца на прогулку, знайте, что чихуахуа – неутомимые и выносливые песики, поэтому с удовольствием будут сопровождать вас повсюду. А когда собака устанет – ее можно посадить в сумку или рюкзак с доступом воздуха и продолжить свой маршрут.

Помните, что чихуахуа плохо выдерживают низкие температуры – обязательно одевайте собак в удобную одежду на прогулки в мороз.

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