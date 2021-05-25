О каких проблемах со здоровьем может рассказать состояние десен у собаки

Десны есть у каждой собаки как универсальный орган. К тому же, они – универсальный показатель здоровья не только ротовой полости вашего любимца, но и дыхательной, выделительной или защитной системы организма.

Десны должны быть скользкими или мокрыми и гладкими, если вы проведете пальцем по ним. Они не должны быть липкими или сухими. Если цвет, влажность и температура десен меняются, это может означать, что что-то со здоровьем собаки не так, и ее следует везти к ветеринару.

Кстати Purina Dentalife® снижает образование зубного камня у вашего любимца за 28 дней

Как выглядят здоровые десны собаки

Действуя в первую очередь как защитный барьер, десны имеют сильное кровоснабжение, что придает им характерный розовый цвет. Обычно десны должны иметь розовый цвет: не яркий и не бледный.

При нажатии пальцем на них, они должны светлеть до белого или бледно-розового цвета, а затем быстро (в течение 2 секунд) вернуться к нормальному розовому цвету. Время, необходимое для того, чтобы десны вернулись к нормальному розовому цвету после нажатия на них, называется временем заполнения капилляров.

Если собака имеет пятнистую окраску, ее нёбо и десны также могут иметь характерные темные пятна. Это в пределах нормы.



Пятнистая собака со здоровыми деснами / Фото с Unsplash

Узнайте Почему собака грызет мебель: причины, как избавиться от плохой привычки

Как выглядят проблемные десны у собак

Синие десны

Если через кровь собаки циркулирует недостаточное количество кислорода, ее десны могут приобрести синий или фиолетовый цвет. Этот цвет десен в медицине называют цианозом.

Цианоз может быть вызван различными недугами:

пневмония;

застойная сердечная недостаточность;

легочная тромбоэмболия и другие проблемы с дыханием.

Эти болезни очень серьезные. Обязательно перестаньте курить у своей собаки, если прибегали к этому раньше, и как можно быстрее отвезите животное к ветеринару.

Бледно-розовые или белые десны

Вы проявляете любовь к своей собачку, заботясь о ее питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Если у собаки есть недостаток крови или гемоглобина в ней, то десны могут быть бледно-розовыми или даже белыми. Поскольку в организме недостаточно крови для циркуляции, обычный розовый цвет тускнеет. Чаще всего это признак анемии или острой кровопотери.

Ярко-красные десны

Если десны собаки очень красные или ярко-розовые, это может свидетельствовать как минимум о 2 нездоровых состояниях. Во-первых, что собака перегрелась. Собаки с тепловым ударом часто имеют ярко-красные десны, когда они задыхаются, пытаясь охладить температуру тела.

Пребывание собаки в среде с нормальной температурой тела поможет предотвратить появление ярко-красных десен.



Яркие десны свидетельствуют в частности о перегреве / Фото с Unsplash

Впрочем, если дело не в перегреве, то ярко-красные десны являются признаком воспаления или инфекции: речь о стоматите или гингивите.

Наросты на деснах

Иногда объемные опухоли на десне являются доброкачественными или проходят сами по себе. Иногда все гораздо хуже – наросты являются раковыми или заразными, например свидетельствуют о папилломатоз.

Папилломатоз – это вирусное заболевание , которое легко распространяется от собаки к собаке и приводит к появлению розовых мясистых бородавок на деснах и других участках тела.

По поводу раковых опухолей, то это может быть самым неутешительным диагнозом о проблемах с деснами у собаки. Поэтому следует не терять времени, если вы заметили странные объемные пятна во рту собаки и понять их этиологию.

Держите Чеклист для владельцев: что нужно собаке ежедневно, ежемесячно и ежегодно

Кровотечения из десен

Это последний из ненормальных состояний десен, который заметить проще всего. Однако понять причину кровоточивости не так легко, поскольку к ней приводят различные факторы.

Стоматит, гингивит и опухоли часто могут вызвать гиперчувствительность десен и поэтому кровотечение. Если у вашей собаки кровоточат десны, ее должен осмотреть ветеринар для выявления причины.



Не стоит игнорировать десны, ставшие бледного или яркого цвета / Фото с Unsplash

Лечение проблем десен у собак

Планы лечения отличаются, в зависимости от проблем десен. Для синих десен, связанных с респираторными заболеваниями, часто необходима немедленная кислородная терапия в дополнение к лекарствам, характерных для основного заболевания.

Для бледно-розовых или белых десен собаке может потребоваться переливание крови из-за анемии или кровопотери.

Обратите внимание на 5 способов сохранить здоровье зубов и десен вашей собаки

Стоматологическая помощь, связанная с чисткой, удалением зубов, приемом лекарств, а иногда даже холодотерапией может потребоваться для лечения кровотечения или ярко-красных десен. Если собака перегрета и у нее ярко-красные десны, охлаждение должно помочь.

Подчеркнем, что десны – один из показателей здоровья собаки, на который стоит периодически обращать внимание. В случае подозрительных симптомов, о которых мы написали выше, лучше обратиться к ветеринару.

Пусть ваши любимцы будут здоровыми!