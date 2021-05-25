Ясна повинні бути слизькими або мокрими і гладкими, якщо ви проведете пальцем по них. Вони не повинні бути липкими або сухими. Якщо колір, вологість та температура ясен змінюються, це може означати, що щось зі здоров'ям собаки не так, і її варто везти до ветеринара.

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Як виглядають здорові ясна собаки

Діючи в першу чергу як захисний бар'єр, ясна мають сильне кровопостачання, що надає їм характерного рожевого кольору. Звичайні ясна повинні мати рожевий колір: не яскравий і не блідий.

При натисканні вказівним пальцем на них, вони повинні світлішати до білого або блідо-рожевого кольору, а потім швидко (протягом 2 секунд) повернутися до нормального рожевого кольору. Час, необхідний для того, щоб ясна повернулися до нормального рожевого кольору після натискання на них, називається часом заповнення капілярів.

Якщо собака має плямисте забарвлення, її піднебіння і ясна також можуть мати характерні темні плями. Це у межах норми.



Плямистий собака зі здоровими яснами / Фото з Unsplash

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Як виглядають проблемні ясна у собак

Сині ясна

Якщо через кров собаки циркулює недостатня кількість кисню, її ясна можуть набути синього або фіолетового кольору. Цей колір ясен у медицині називають ціанозом.

Ціаноз може бути викликаний різними недугами:

пневмонія;

застійна серцева недостатність;

легенева тромбоемболія та інші проблеми з диханням.

Ці хвороби дуже серйозні. Обов’язково перестаньте курити біля своєї собаки, якщо вдавалися до цього раніше, і якнайшвидше відвезіть тварину до ветеринара.

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Блідо-рожеві або білі ясна

Якщо у собаки є нестача крові або гемоглобіну в ній, то ясна можуть бути блідо-рожевими або навіть білими. Оскільки в організмі недостатньо крові для циркуляції, звичайний рожевий колір тьмяніє. Найчастіше це ознака анемії або гострої крововтрати.

Яскраво-червоні ясна

Якщо ясна собаки дуже червоні або яскраво-рожеві, це може свідчити щонайменше про 2 нездорових стани. По-перше, що собака перегрілася. Собаки з тепловим ударом часто мають яскраво-червоні ясна, коли вони задихаються, намагаючись охолодити температуру тіла.

Перебування собаки у середовищі із нормальною температурою тіла допоможе запобігти яскраво-червоним яснам.



Яскраві ясна свідчать зокрема про перегрів / Фото з Unsplash

Втім, якщо про перегрів не йдеться, то яскраво-червоні ясна є ознакою запалення чи інфекції: мова про стоматит чи гінгівіт.

Нарости на яснах

Іноді об'ємні пухлини на яснах є доброякісними або проходять самі по собі. Інколи ж все значно гірше – нарости є раковими або заразними, наприклад свідчать про папіломатоз.

Довідка. Папіломатоз – це вірусне захворювання, яке легко поширюється від собаки до собаки і призводить до появи рожевих м'ясистих бородавок на яснах та інших ділянках тіла.

Щодо ракових пухлин, то це може бути найневтішнішим діагнозом щодо проблем із яснами у собаки. Тому варто не гаяти часу, якщо ви помітили дивні об'ємні плями у роті собаки і зрозуміти їхню етіологію.

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Кровотечі з ясен

Це останній з ненормальних станів ясен, який помітити найпростіше. Проте зрозуміти причину кровоточивості не так легко, оскільки до неї призводять різні фактори.

Стоматит, гінгівіт та пухлини часто можуть спричинити гіперчутливість ясен і відтак кровотечу. Якщо у вашої собаки кровоточать ясна, його повинен оглянути ветеринар для виявлення причини.



Не варто ігнорувати ясна, що стали блідого чи яскравого кольору / Фото з Unsplash

Лікування проблем ясен у собак

Плани лікування відрізняються, залежно від проблем ясен. Для синіх ясен, які пов'язані з респіраторними захворюваннями, часто необхідна негайна киснева терапія на додаток до ліків, характерних для основного захворювання.

Для блідо-рожевих або білих ясен собаці може знадобитися переливання крові через анемію або крововтрату.

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Стоматологічна допомога, пов’язана з чищенням, видаленням зубів, прийомом ліків, а іноді навіть холодотерапією може бути необхідною для лікування кровотечі або яскраво-червоних ясен. Якщо собака перегріта і має яскраво-червоні ясна, охолодження має допомогти.

Підкреслимо, що ясна – один із показників здоров'я собаки, на які варто періодично звертати увагу. У разі підозрілих симптомів, про які ми написали вище, краще звернутися до ветеринара.

Хай ваші улюбленці будуть здоровими!