DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак. Dentalife® изготовлен, чтобы очищать даже труднодоступные зубы. Научно доказано, что Dentalife® снижает формирование зубного камня у вашего любимца за 28 дней.

Ассортимент подобран в зависимости от размера вашего любимца, чтобы получать лучшие результаты.

Малые породы (7 – 13 килограммов)



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Средние породы (12 – 25 килограммов)



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Начните заботиться о зубах вашего любимца уже сейчас.

Преимущества продукта Dentalife®

Эффективность

Научно доказано. Снижает формирование налета и зубного камня.

Пористая структура.

Природный очистительный эффект.

Чистит даже труднодоступные зубы.

Полезные ингредиенты

Без добавления искусственных красителей.

Без добавления сахара. Низкокалорийный продукт.

Изготовлен с использованием натуральных ингредиентов.

Содержит витамин D и кальций.

Изготовлен, чтобы очищать даже труднодоступные зубы. Научно доказано, что Dentalife® снижает формирование зубного камня у вашего любимца за 28 дней.



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Природный очистительный эффект

Уникальная ребристая форма, и пористая текстура работают вместе, чтобы очистить даже труднодоступные зубы.

Простое применение. 1 палочка в день

Все, что нужно для начала ухода за полостью рта вашей собаки – это 1 палочка в день. Очистка зубов при каждом использовании.

Вкусный рецепт

Каждая палочка изготовлена ​​с использованием полезных ингредиентов, без добавления искусственных ароматизаторов или красителей.

Низкокалорийный продукт.

DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак

Уменьшение накопления налета и зубного камня способствует защите от пародонтоза. Если это заболевание не лечить, оно может повлиять не только на здоровье зубов, но и на общее самочувствие собаки, ведь пародонтоз влияет на другие жизненно важные органы.

С помощью простого ежедневного ухода за полостью рта Вы можете помочь улучшить здоровье собаки и остановить развитие стоматологических проблем.

Уникальная форма и текстура для глубокого очищения

Purina® DentaLife® дает заметные результаты благодаря своему естественному очистительному эффекту. Сочетание текстуры, формы и размеров палочки позволяет чистить даже труднодоступные зубы, которые более уязвимы к налету и зубному камню.

Исследования доказали, что при ежедневном использовании продукта (1 палочка в день) в течение 28 дней значительно снижается формирование зубного камня у собаки. Продукт способствует свежему дыханию и помогает поддерживать здоровье зубов и десен.

До 75 % уменьшения формирования зубного камня на всех зубах.

До 81,1 % уменьшения формирования на труднодоступных зубах.

Nestlé PURINA®, 2015, испытания на 16 собаках в течение 28 дней, на премолярах PM4 и молярах M1.



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Нужно регулярно следить за здоровьем зубов и ротовой полости вашего любимца. Используйте одну палочку Purina® DentaLife® в день, чтобы очистить даже труднодоступные зубы собаки. Узнайте больше о продукте, который поможет улучшить здоровье собаки, и остановить развитие стоматологических проблем.