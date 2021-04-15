Purina Dentalife® снижает образование зубного камня у вашего любимца за 28 дней
DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак. Dentalife® изготовлен, чтобы очищать даже труднодоступные зубы. Научно доказано, что Dentalife® снижает формирование зубного камня у вашего любимца за 28 дней.
Источник:Purina
Ассортимент подобран в зависимости от размера вашего любимца, чтобы получать лучшие результаты.
Малые породы (7 – 13 килограммов)
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Средние породы (12 – 25 килограммов)
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Начните заботиться о зубах вашего любимца уже сейчас.
Преимущества продукта Dentalife®
Эффективность
- Научно доказано. Снижает формирование налета и зубного камня.
- Пористая структура.
- Природный очистительный эффект.
- Чистит даже труднодоступные зубы.
Полезные ингредиенты
- Без добавления искусственных красителей.
- Без добавления сахара. Низкокалорийный продукт.
- Изготовлен с использованием натуральных ингредиентов.
- Содержит витамин D и кальций.
Изготовлен, чтобы очищать даже труднодоступные зубы. Научно доказано, что Dentalife® снижает формирование зубного камня у вашего любимца за 28 дней.
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Природный очистительный эффект
Уникальная ребристая форма, и пористая текстура работают вместе, чтобы очистить даже труднодоступные зубы.
Простое применение. 1 палочка в день
Все, что нужно для начала ухода за полостью рта вашей собаки – это 1 палочка в день. Очистка зубов при каждом использовании.
Вкусный рецепт
Каждая палочка изготовлена с использованием полезных ингредиентов, без добавления искусственных ароматизаторов или красителей.
Низкокалорийный продукт.
DentaLife® помогает защитить здоровье полости рта и общее самочувствие собак
Уменьшение накопления налета и зубного камня способствует защите от пародонтоза. Если это заболевание не лечить, оно может повлиять не только на здоровье зубов, но и на общее самочувствие собаки, ведь пародонтоз влияет на другие жизненно важные органы.
С помощью простого ежедневного ухода за полостью рта Вы можете помочь улучшить здоровье собаки и остановить развитие стоматологических проблем.
Уникальная форма и текстура для глубокого очищения
Purina® DentaLife® дает заметные результаты благодаря своему естественному очистительному эффекту. Сочетание текстуры, формы и размеров палочки позволяет чистить даже труднодоступные зубы, которые более уязвимы к налету и зубному камню.
Исследования доказали, что при ежедневном использовании продукта (1 палочка в день) в течение 28 дней значительно снижается формирование зубного камня у собаки. Продукт способствует свежему дыханию и помогает поддерживать здоровье зубов и десен.
- До 75 % уменьшения формирования зубного камня на всех зубах.
- До 81,1 % уменьшения формирования на труднодоступных зубах.
Nestlé PURINA®, 2015, испытания на 16 собаках в течение 28 дней, на премолярах PM4 и молярах M1.
Изображение может отличаться от внешнего вида продукта
Нужно регулярно следить за здоровьем зубов и ротовой полости вашего любимца. Используйте одну палочку Purina® DentaLife® в день, чтобы очистить даже труднодоступные зубы собаки. Узнайте больше о продукте, который поможет улучшить здоровье собаки, и остановить развитие стоматологических проблем.
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