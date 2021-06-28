Сложилось так, что разные народы в разных уголках мира наделяют черных котов противоположными качествами. Так, например, в Японии считают, что черные кошки могут спрятать налаживанию личного счастья одиноких девушек.

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Интересные факты о черных котах

Легко согласиться, что ни одна другая одомашненная киса не имеет такой "подмоченной" репутации, как черная. Обычно они ассоциируются с колдовством и неудачей, в США – с Хэллоуином, а в восточнославянских странах – с "не дай Бог, перейдет дорогу".

"Друзья сатаны и ведьм"

Начиная со Средневековья, черные коты стали ассоциироваться с сатаной, ведьмами и колдовством. Некоторые люди доходили до того, что считали, что черные кошки – сообщники ведьм и оборотней. Этот широко распространенный предрассудок привел к ужасному массовому убийству черных котов.

Некоторый страх и предубеждение относительно черных котов все еще существует сегодня. Многие приюты для животных не отдают черных котов в течение октября, опасаясь их жертвенного использования на Хэллоуин.



Предрассудки относительно черных кошек, к сожалению, существуют и сегодня / Фото с Unsplash

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Черные коты – помощники личного счастья

Стереотипное изображение вечно одинокой "кошатницы" – это не про хозяйку черного кота. По крайней мере в некоторых частях мира считают, что черные коты на самом деле могут улучшить личную жизнь.

Например, в Японии одинокие женщины, имеющие черных котов, привлекают больше поклонников. В Мидленде в Великобритании черный кот – идеальный свадебный подарок. Местные жители считают, что он принесет невесте удачу и счастье.

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Черные коты приносят удачу

В некоторых культурах верят, что кошки могут усилить удачу и улучшить финансовое положение. Моряки брали котов на борт кораблей, чтобы те охотились на мышей. Британцы верили, что черная кошка принесет кораблю удачу и гарантирует безопасное возвращение домой.

У пиратов традиции были несколько иными. Они считали, что черный кот, который шел в их сторону – это неудача, а черный кот, который отходит – удача. Если кошка села на корабль, а потом соскочила, это означало, что корабль утонет.



Не во всех культурах черные коты – предвестники неудачи / Фото с Unsplash

В Шотландии верят, что черный кот, который прибыл к порогу дома, предвещает процветание. А в Англии и Ирландии считают, что черный кот, который переходит ваш путь – несет удачу. Опять же вспомним, как в подобной ситуации относятся, к примеру, в Украине.

Черные коты – борцы с болезнями

Исследователи Национального института здравоохранения обнаружили, что генетические мутации, из-за которых у котов появляется черная шерсть, могут обеспечить им некоторую защиту от болезней. На самом деле, мутации влияют на те же гены, обеспечивающие устойчивость к ВИЧ для людей.

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Поскольку кошки могут столкнуться со многими теми же проблемами со здоровьем, что и люди: рак, ВИЧ, болезнь Альцгеймера, они создают идеальные модели для изучения заболеваний человека.

Выяснив, как коты эволюционировали к противостоянию болезням, исследователи могут, скорее всего, научиться предотвращать болезни и у людей.



Черные коты противостоят многим человеческим болезням / Фото с Unsplash

Черные коты могут менять цвет