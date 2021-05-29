Термином "мальтийский кот" описывают любую домашнюю породистую или беспородную кошку, окраска которой полностью является серой или голубой. Допускают разную степень насыщенности этих цветов.
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Мальтийский кот и Мальта
Есть предположение, что первые кошки с таким окрасом были найдены на острове Мальта, откуда и пошло название окраса. На современной Мальте до сих пор проживает много котов серого и голубого цвета.
Ранее кошек с мальтийским окрасом считали отдельной породой, которую называли "британской голубой". Но вскоре это мнение опровергли, ведь оказалось, что оно объединяет котов разного типа телосложения, внешности и характера.
Есть только три породы, для которых мальтийский окрас является единственно допустимым стандартом:
- корат;
- шартрез;
- русская голубая.
Как говорилось выше, мальтийскими могут быть и коты без породы, так называемые метисы.
Породы кошек с мальтийской окраской
- Британская короткошерстная кошка
Является одной из древнейших пород, которая официально признана большинством фелинологических организаций в 1984 году. Распространена во всем мире и пользуется большой популярностью.
Многие линий тела британцев закругленные: морда и щеки, уши, глаза и голова. У этих котов короткий широкий нос над глубоким крепким подбородком, глубокая грудная клетка и короткий толстый хвост.
Британский кот мальтийской окраски / Фото с Unsplash
Короткая, густая, не пушистая шерсть может иметь более 100 вариантов окраски и рисунков: одноцветные, табби, черепаховые, и, конечно, самый узнаваемых цвет – дымчатый. То есть мальтийской окрас – лишь один из возможных вариантов.
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- Шартрез (картезианская кошка)
Порода, известная со Средневековья. Этих кошек из Африки завезли во Францию, где они стали одной из самых популярных пород.
Шартрез в Великобритании начали скрещивать с кошками персидской и британской породы. Иногда из-за этого шартреза путают с котами-британцами. Впрочем, эти породы не только имеют разные типы темперамента, но и различную генеалогию, и тип крови.
У шартреза короткий и блестящий мех / Фото с wikipedia.org
Путаница возникает из-за того, что некоторые европейские клубы любителей кошек применяют название "шартрез" для британских кошек голубого окраса.
Шартрезы имеют короткий, блестящий серый мех и глаза медного или желтого цвета.
- Русская голубая
Мало что известно о настоящем происхождении породы. Вероятно, она появилась на северных островах Архангельской области России.
Уже из самого названия понятно, что эти кошки могут быть только голубовато-серого окраса. Одна из уникальных особенностей породы – короткая плюшевая двойная шерсть. Она имеет разную мягкость и шелковистость на ощупь.
Шерсть русской голубой кошки значительно отличается от шерсти других пород / Фото с wikipedia.org
- Корат
Порода кошек происходит из Таиланда: там породу часто называют "си-сават", что означает "счастье". По внешности они напоминают русскую голубую, но у них однослойная, а не двухслойная шерсть. И в отличие от них, имеют большие глаза цвета хризолита.
У коратов большие уши и мордочка, похожая на сердечко / Фото с wikipedia.org
Голова в форме сердца есть их характерной чертой, как и большие уши, большие глаза и "подозрительное" выражение мордочки. Их тело сильное и мускулистое, не такое длинное, как у сиамцев, и не крепкое, как у британских короткошерстных.