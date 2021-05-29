Термином "мальтийский кот" описывают любую домашнюю породистую или беспородную кошку, окраска которой полностью является серой или голубой. Допускают разную степень насыщенности этих цветов.

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Мальтийский кот и Мальта

Есть предположени е, что первые кошки с таким окрасом были найдены на острове Мальта, откуда и пошло название окраса. На современной Мальте до сих пор проживает много котов серого и голубого цвета.

Ранее кошек с мальтийским окрасом считали отдельной породой, которую называли "британской голубой". Но вскоре это мнение опровергли, ведь оказалось, что оно объединяет котов разного типа телосложения, внешности и характера.

Есть только три породы, для которых мальтийский окрас является единственно допустимым стандартом:

корат;

шартрез;

русская голубая.

Как говорилось выше, мальтийскими могут быть и коты без породы, так называемые метисы.

Породы кошек с мальтийской окраской

Британская короткошерстная кошка

Является одной из древнейших пород , которая официально признана большинством фелинологических организаций в 1984 году. Распространена во всем мире и пользуется большой популярностью.

Многие линий тела британцев закругленные: морда и щеки, уши, глаза и голова. У этих котов к ороткий широкий нос над глубоким крепким подбородком, глубокая грудная клетка и короткий толстый хвост.



Британский кот мальтийской окраски / Фото с Unsplash

Короткая, густая, не пушистая шерсть может иметь более 100 вариантов окраски и рисунков: одноцветные, табби, черепаховые, и, конечно, самый узнаваемых цвет – дымчатый. То есть мальтийской окрас – лишь один из возможных вариантов.

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Шартрез (картезианская кошка)

Порода, известная со Средневековья. Этих кошек из Африки завезли во Францию, где они стали одной из самых популярных пород.

Шартрез в Великобритании начали скрещивать с кошками персидской и британской породы. Иногда из-за этого шартреза путают с котами-британцами . Впрочем, эти породы не только имеют разные типы темперамента, но и различную генеалогию, и тип крови.



У шартреза короткий и блестящий мех / Фото с wikipedia.org

Путаница возникает из-за того, что некоторые европейские клубы любителей кошек применяют название "шартрез" для британских кошек голубого окраса.

Шартрезы имеют короткий, блестящий серый мех и глаза медного или желтого цвета.

Русская голубая

Мало что известно о настоящем происхождении породы . Вероятно, она появилась на северных островах Архангельской области России.

Уже из самого названия понятно, что эти кошки могут быть только голубовато-серого окраса. Одна из уникальных особенностей породы – короткая плюшевая двойная шерсть. Она имеет разную мягкость и шелковистость на ощупь.



Шерсть русской голубой кошки значительно отличается от шерсти других пород / Фото с wikipedia.org

Корат

Порода кошек происходит из Таиланда : там породу часто называют "си-сават", что означает "счастье". По внешности они напоминают русскую голубую, но у них однослойная, а не двухслойная шерсть. И в отличие от них, имеют большие глаза цвета хризолита.



У коратов большие уши и мордочка, похожая на сердечко / Фото с wikipedia.org

Голова в форме сердца есть их характерной чертой, как и большие уши, большие глаза и "подозрительное" выражение мордочки. Их тело сильное и мускулистое, не такое длинное, как у сиамцев, и не крепкое, как у британских короткошерстных.