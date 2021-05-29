Терміном "мальтійський кіт" описують будь-яку домашню породисту чи безпородну кішку, забарвлення якої повністю є сірим чи блакитним. Допускають різний ступінь насиченості цих кольорів.

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Мальтійський кіт і Мальта

Є припущення, що перші кішки з таким забарвленням були знайдені на острові Мальта, звідки і пішла назва забарвлення. На сучасній Мальті і досі проживає багато котів сірого та блакитного кольору.

Раніше кішок з мальтійським забарвленням вважали за окрему породу, яку назвали "британською блакитною". Але згодом цю думку спростували, оскільки виявилося, що вона об'єднувала котів різної зовнішності, тілобудови і характеру.

Є лише три породи, для яких мальтійське забарвлення є єдино допустимим стандартом:

корат;

шартрез;

російська блакитна.

Як ішлося вище, мальтійськими можуть бути і коти без породи, так звані метиси.

Породи котів з мальтійським забарвленням

Британська короткошерста кішка

Є однією з найдавніших порід, що офіційно визнана більшістю фелінологічних організацій у 1984 році. Поширена в усьому світі й користується великою популярністю.

Багато ліній тіла британців заокруглені: морда та щоки, вуха, очі й голова. У цих котів короткий широкий ніс над глибоким міцним підборіддям, глибока грудна клітина та короткий товстий хвіст.



Британський кіт мальтійського забарвлення / Фото з Unsplash

Коротке, густе, не пухнасте хутро може мати понад 100 варіантів забарвлення та малюнків: одноколірні, таббі, черепахові, і, звісно, чи не найвпізнаваніший колір – димчастий. Тобто мальтійське забарвлення – лише один з можливих варіантів.

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Шартрез (картезіанська кішка)

Порода, що відома із Середньовіччя. Цих котів із Африки завезли до Франції, де вони стали однією з найпопулярніших порід.

Шартрезів у Великій Британії почали схрещувати з котами перської і британської породи. Інколи через це шартрезів плутають із котами-британцями. Втім, ці породи не тільки мають різні типи темпераменту, але і різну генеалогію, і тип крові.



Шартрези мають коротке і блискуче хутро / Фото з wikipedia.org

Плутанина виникає через те, що деякі європейські клуби любителів котів застосовують назву "шартрез" для британських кішок блакитного забарвлення.

Шартрези мають коротке, блискуче сіре хутро та очі мідного чи жовтого кольору.

Російська блакитна

Мало що відомо про справжнє походження породи. Ймовірно, вона з'явилася на північних островах Архангельської області Росії.

Уже із самої назви зрозуміло, що ці коти можуть бути лише блакитно-сірого забарвлення. Одна з унікальних особливостей породи – коротка плюшева подвійна шерсть. Вона має різну м'якість і шовковистість на дотик.



Шерсть російської блакитної кішки значно відрізняється від шерсті інших порід / Фото з wikipedia.org

Корат

Порода кішок походить із Таїланду: там породу часто називають "сі-сават", що означає "щастя". За зовнішністю вони нагадують російську блакитну, але в них одношарова, а не двошарова шерсть. І на відміну від них, мають більш очі кольору хризоліту.



У коратів великі вуха і мордочка, схожа на сердечко / Фото з wikipedia.org

Голова у формі серця є їхньою характерною рисою, як і великі вуха, великі очі та "підозрілий" вираз мордочки. Їхнє тіло сильне та м'язисте, не таке довге, як у сіамців, і не кремезне, як у британських короткошерстих.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.