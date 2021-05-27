Кішки таббі – це тварини, які мають плями, смуги та іншими смугоподібні візерунки на шерсті. Таббі – це не порода кішок, а лише тип шерсті. Він зустрічається у багатьох порід і метисів – так званих "дворняжок".

Дізнайтеся Яка порода котів підходить вам: пройдіть тест

Таббі – це смугасті коти? Не лише

Може здатися, що таббі – іншомовна назва для котів, яких ми називаємо смугастими, проте це не зовсім так. Таббі – тип забарвлення, що враховує також котів із плямами чи забарвленням "під леопарда".

У всіх таббі на обличчях тонкі лінії, наведені нібито олівцем, виразні позначки навколо очей і чітка буква "М" на лобі. Деякі вважають, що "М" – це Мау, слово "кішка" у Стародавньому Єгипті. Інші вважають, що "М" – означає Мохаммед, який любив таббі. Треті вважають, що це благословення Діви Марії.



Чітка літера "М" на лобі таббі – характерна ознака / Фото з cat-lovers-only

Назва забарвлення таббі пов'язана з історичними подіями, які відбувалися у другому столітті до нашої ери. Раніше словом таббі називалися муари – шовкові тканини з мінливим полиском, переливами у вигляді муарового візерунка.

Походять ці тканини з Древньої Аравії, де жили ремісники, які розмальовували їх. А квартал, де вони мешкали, називався Аль-Аттабі. Звідти котикам і дісталася назва.

Усе це коти забарвлення табі / Фото Unsplash

Породи яких котів мають забарвлення таббі:

мейн-куни;

абіссинська кішка;

сибірська кішка;

єгипетська мау;

бенгальська кішка.

У забарвленні таббі можуть бути і персидські, шотландські, британські чи тайські коти. Втім, нагадуємо: таббі – це не окрема порода.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.