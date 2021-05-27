Кошки табби – это животные, которые имеют пятна, полосы и другими подобные узоры на шерсти. Табби – это не порода кошек, а только тип шерсти. Он встречается у многих пород и метисов – так называемых "дворняжек".
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Табби – это полосатые коты? Не только
Может показаться, что табби – иноязычное название для котов, которых мы называем полосатыми, однако это не совсем так. Табби – тип окраски, учитывающий также котов с пятнами или окраской "под леопарда".
У всех табби на лицах тонкие линии, приведенные якобы карандашом, выразительные отметки вокруг глаз и четкая буква "М" на лбу . Некоторые считают, что "М" – это Мау, слово "кошка" в Древнем Египте. Другие считают, что "М" – значит Мохаммед, который любил табби. Третьи считают, что это благословение Девы Марии.
Четкая буква "М" на лбу табби – характерный признак / Фото с cat-lovers-only
Название окраски табби связана с историческими событиями, которые происходили во втором веке до нашей эры. Ранее словом табби назывались муары – шелковые ткани с меняющимся блеском, переливами в виде муарового узора.
Происходят эти ткани с Древней Аравии, где жили ремесленники, которые разрисовывали их. А квартал, где они жили, назывался Аль-Аттаби. Оттуда котикам и досталась название.
Все это коты окраски таби / Фото Unsplash
Породы которых котов имеют окраску табби:
- мейн-куны;
- абиссинская кошка;
- сибирская кошка;
- египетская мау;
- бенгальская кошка.
В окраске табби могут быть и персидские, шотландские, британские или тайские кошки. Впрочем, напоминаем: табби – это не отдельная порода.