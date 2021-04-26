На сегодня насчитывается более 60 пород и расцветок домашних котов. Они имеют разный характер, поведение, особенности здоровья. Поэтому необходимо детально взвесить все преимущества и недостатки породы перед тем, как заводить кота.

При выборе любимца крайне важно правильно подобрать породу кота, чтобы обеспечить вашу полную совместимость с новым пушистым другом.

При этом в первую очередь надо учитывать не только те или иные характеристики и преимущества, но и особенности вашего образа жизни.

Библиотека пород

Готовы завести кота, но не уверены, какая порода подойдет вам и вашей семье? Отличная новость! Библиотека пород кошек может помочь вам понять различные породы и решить, кошка какого типа может стать вашим идеальным домашним любимцем.

Вы можете узнать историю каждой породы, черты характера, здоровья и потребности питания.

В библиотеке можно найти конкретную породу, которая вас интересует, или листать страницы с породами и рассматривать фото и узнавать больше о характере и потребности различных котов.

Узнайте больше о различных котов в библиотеке пород.

Пройдите тест и найдите свою породу

Не важно, знаете ли вы точно, какие именно породы вам нравятся, или вам нужен совет. Этот тест поможет вам найти четвероногого друга, который станет для вас идеальным компаньоном.

Пройдите простой и интересный тест, чтобы узнать, какая порода подходит именно вам.

Поиск породы именно для вас

Работники Purina® считают, что связь между людьми и домашними животными помогает сделать общество лучшим. Если в вашем доме поселится кошка, это может означать веселую и полноценную жизнь вместе. Но ради себя и своего любимца именно вы ответственны за то, чтобы найти идеальную породу.

Меньше вопросов, большая точность

В Purina® работают эксперты во всех сферах: по вопросам питания, здоровья и поведения домашних любимцев. Поэтому в тесте ставят именно те вопросы, которые помогут получить точный результат.

Породистые и беспородные кошки





Большинство кошек – беспородные. Это результат скрещивания нескольких чистокровных пород, что часто происходило на протяжении многих поколений. Из-за неизвестной родословной характер беспородных котов больше зависит от воспитания, чем от их природы. Поэтому тестовый инструмент выбора котов предназначен для чистокровных пород.

Больший выбор и гибкость