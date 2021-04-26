На сьогодні налічується більше 60 порід і забарвлень домашніх котів. Вони мають різний характер, поведінку, особливості здоров'я. Відтак необхідно детально зважити усі переваги й недоліки породи перед тим, як заводити кота.

При виборі улюбленця вкрай важливо правильно підібрати породу кота, щоб забезпечити вашу повну сумісність з новим пухнастим другом.

При цьому в першу чергу треба враховувати не тільки ті чи інші характеристики і переваги, але і особливості вашого способу життя.

Бібліотека порід

Готові завести кота, але не впевнені, яка порода підійде вам і вашій сім'ї? Чудова новина! Бібліотека порід котів може допомогти вам зрозуміти різні породи й вирішити, кішка якого типу може стати вашим ідеальним домашнім улюбленцем.

Ви можете дізнатися історію кожної породи, риси характеру, здоров'я та потреби харчування.

У бібліотеці ви можете знайти конкретну породу, яка вас цікавить, або гортати сторінки із породами й роздивлятися фото та дізнаватися більше про характер і потреби різних котів.

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Пройдіть тест і знайдіть свою породу

Не важливо, чи ви точно знаєте, які саме породи вам подобаються, чи вам потрібна порада. Цей тест допоможе вам знайти чотирилапого друга, який стане для вас ідеальним компаньйоном.

Пройдіть простий та цікавий тест, щоб дізнатися, яка порода підходить саме вам.

Пошук породи саме для вас

Працівники Purina® вважають що зв'язок між людьми та домашніми тваринами допомагає зробити суспільство кращим. Якщо у вашому домі оселиться кішка, це може означати веселе й повноцінне життя разом. Але заради себе і свого улюбленця саме ви відповідальні за те, щоб знайти ідеальну породу.

Менше запитань, більша точність

У Purina® працюють експерти в усіх сферах: з питань харчування, здоров'я й поведінки домашніх улюбленців. Тому у тесті ставлять саме ті запитання, що допоможуть отримати точний результат.

Породисті й безпородні коти





Більшість котів — безпородні. Це результат схрещення кількох чистокровних порід, що часто відбувалося впродовж багатьох поколінь. Через невідомий родовід характер безпорідних котів більше залежить від виховання, ніж від їхньої природи. Тому тестовий інструмент вибору котів призначений для чистокровних порід.

Більший вибір і гнучкість

У компанії Purina® добре розуміють, що зв'язок між кожною людиною й домашньою твариною відрізняється залежно від характеру людини. Тому у тесті покажуть, які породи згідно з вашими відповідями підходять вам найкраще, а які можуть не підійти.

Може так статися, що ваш ідеальний супутник за результатами тесту не повністю вам підходить у реальному житті. Але ми сподіваємося, що цей інструмент скерує вас у правильному напрямі.

Пройдіть тест уже зараз та дізнайтеся, яка порода котів може підійти саме вам. Окрім того, не забудьте переглянути бібліотеку порід.