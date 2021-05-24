Компания Purina® всегда готова к диалогу со своими покупателями. Если у вас есть вопрос о продукции Purina®, обратитесь к эксперту удобным для себя способом .

Потребителю в современном мире мало знать, что продукты являются питательными, безопасными и качественными. Он хочет узнать, что именно входит в состав продукции Purina®, откуда поставляются эти ингредиенты, как они производятся и какое влияние оказывают на окружающую среду.

Для Вашего удобства все вопросы разделены на 4 направления. Выбирайте интересующий вас и узнавайте ответ.

Что на самом деле означает фраза "100% полноценный и сбалансированный" корм для домашних животных?

Жан-Кристоф, старший специалист по диетологии и регуляторным вопросам Purina®:

"100% полноценное и сбалансированное" означает, что этот продукт можно постоянно использовать для сбалансированного питания и он обеспечивает вашего любимца всеми необходимыми питательными веществами.

В большинстве случаев домашних животных кормят одним и тем же продуктом день за днем ​​непрерывно или даже в течение всей их жизни. Вот почему важно давать им продукты, сочетающие различные ингредиенты в нужной пропорции, в соответствии с различными этапами жизни животного и его физиологией, порция за порцией, день за днем, так как это может повлиять на здоровье животного.

Наши 100% полноценные и сбалансированные продукты разработаны специалистами по уходу за домашними животными согласно результатам научных исследований, чтобы обеспечить лучшее питание домашним животным, чтобы животное имело здоровую шерсть, хорошее пищеварение и много энергии. И все это домашний любимец должен получать из пищи, которая ему по вкусу.

Почему корм для домашних животных содержит соль?

Кунави, специалист по сырью для кормов Purina®:

Соль обеспечивает вашего любимца необходимыми минералами (такими как натрий и хлорид), в которых он нуждается ежедневно для ускорения метаболизма.

Соль является источником минералов, необходимых для поддержания крепкого здоровья и правильного обмена веществ как у котов, так и у собак. Она состоит из хлорида натрия – то есть ионов натрия и хлора, двух необходимых минералов для собак и котов.

Они помогают поддерживать равновесие жидкостей в организме. Эти минералы предотвращают чрезмерную потерю жидкости, обезвоживание и избыточное скопление жидкости (например, отеки и асцит). И натрий, и хлор играют основную роль в регулировании кислотно-щелочного баланса.

Если речь идет о кормлении домашних животных, не является ли домашняя еда лучше, чем переработанный корм для животных?

Зара, старший ветеринар Purina®:

Применение высококачественной переработанной пищи для животных – это самый безопасный и самый простой способ удовлетворить пищевые потребности вашего любимца на всех этапах и при любом образе жизни, что поможет обеспечить его здоровье и долголетие.

Пищевые потребности кошек и собак сильно отличаются от потребностей людей, и определенная доля необходимых веществ должна быть получена из специфических ингредиентов. Например, у котов есть особая потребность в животном белке, поэтому эти животные никогда не могут стать вегетарианцами.

И собаки, и кошки нуждаются в различных питательных веществах в зависимости от возраста и ежедневной активности, а также с учетом многих других факторов образа жизни. Удовлетворить эти различные потребности благодаря только домашнему корму очень трудно, поскольку вы должны четко понимать особенности физиологии и пищевых потребностей своего любимца.

Итак, существует реальный риск, что корм, который вы готовите сами, может не дать вашему любимцу необходимые питательные вещества и негативно повлиять на его здоровье как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, что может привести к проблемам с плотностью костей и / или порокам развития.

Только дорогой корм может иметь высокое качество?

Рикардо, менеджер по безопасности пищевых продуктов и ветеринар Purina®:

Все домашние животные имеют право на здоровый, безопасный корм, независимо от того, сколько их владельцы могут позволить себе тратить.

Мы всегда стремимся предлагать широкий ассортимент кормов для каждого ценового диапазона. Благодаря нашему более 90-летнему опыту в области исследований и питания, мы смогли создать широкий ассортимент полноценных и сбалансированных кормов, чтобы удовлетворить потребности домашних животных и их владельцев по доступной цене.

Мы разрабатываем продукты, занимающие первые позиции в области питания и здоровья домашних животных. Независимо от стоимости, все наши продукты имеют нечто общее. Они изготовлены из тщательно подобранного сырья, чтобы обеспечивать неизменно высокий уровень качества в соответствии с действующим законодательством о качестве и безопасности.

Что делает Purina® для защиты окружающей среды?

Натали, менеджер по устойчивому развитию Purina®:

Согласно всеобъемлющему обязательству нашей материнской компании Nestlé, мы стремимся постоянно уменьшать свое влияние на окружающую среду.

Уменьшение выбросов парниковых газов на 35%, приобретение 100% возобновляемой электроэнергии для наших фабрик или сведение к нулю отходов на наших заводах – только некоторые из ключевых инициатив, над которыми мы работаем.

Это предполагает постоянный поиск способов уменьшить влияние на экологию нашей производственной деятельности и путей распространения нашей продукции. Мы изучаем, как нам удается сокращать потребление энергии, увеличивать использование энергии из возобновляемых источников, уменьшать выбросы парниковых газов и объем отходов, таким образом повышая ценность продукции.

Пригодна ли ваша упаковка для вторичной переработки?

Каталин, старший специалист по упаковке Purina®:

Упаковка является чрезвычайно важной для обеспечения высокого качества и безопасности нашей продукции. Наша миссия состоит в том, чтобы и в дальнейшем внедрять инновации и работать с партнерами, чтобы все больше наших упаковок были пригодными для вторичной переработки, а наши пользователи их утилизировали.

Также наши инновации направлены на уменьшение объема упаковки продукции. Наша упаковка – основа обеспечения того, что продукты, которые мы производим для наших четвероногих друзей, попадают в миски свежими, безопасными, неиспорченными и не будут потрачены зря.

Каждая упаковка, как для сухого корма, так и для консервов или снеков, также предоставляет важную информацию о пищевой ценности и юридическую информацию, которая поможет вам узнать больше о нашей продукции.

Наша миссия состоит в том, чтобы использовать минимальное достаточное количество упаковки по весу и объему, а также, чтобы упаковка подлежала вторичной переработке.