Однако не нужно забывать, что порода – не гарантия определенного поведения животного. Порода кота – это только потенциал, который может развиваться.

Забавно 10 вещей, которые понимают только владельцы котов

Персидская кошка



Персидская кошка / Фото Jvlife

"Персы" – одна из самых популярных пород. Они покоряют людей своей необычной мордочкой и пушистой шерстью. Персидские кошки любят одиночество, но не против посидеть на коленях у своего человека.

Рэдголл



Рэдголл / Фото Pipcat

Этих котиков считают одними из самых послушных. Они находят общий язык со всеми членами семьи, хорошо адаптируются к любому образу жизни. Рэдголлы ласковые и общительные, они любят играть и приходят, когда их зовут.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Бирманская кошка



Бирманская кошка / Фото natworld.info

Эти красивые кошки с пушистой шерстью и голубыми глазами станут замечательными питомцами. Они спокойные, ласковые и уравновешенные. Бирманские кошки любят, когда в доме есть другие животные, а также они всегда рады поиграть с детьми.

Британская короткошерстная кошка



Британские коты достаточно спокойные / Фото Zooclub

Эти котики имеют милый характер, они спокойные и уравновешенные. Британские коты любят быть рядом с хозяином, но они не станут надоедать своими играми. Котята, как и все малыши, достаточно игривые, но с возрастом эти котики становятся спокойными.

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Экзотическая кошка



Экзотическая кошка / Фото hvost.news