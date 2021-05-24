Однак не потрібно забувати, що порода – не гарантія певної поведінки тварини. Порода кота – це тільки потенціал, який може розвиватися.
Кумедно 10 речей, які зрозуміють лише власники котів
Персидська кішка
Персидська кішка / Фото Jvlife
"Перси" – одна з найпопулярніших порід. Вони підкорюють людей своєю незвичною мордочкою та пухнастою шерстю. Персидські кішки полюбляють самотність, але не проти посидіти на колінах у своєї людини.
Редгол
Редгол / Фото Pipcat
Цих котиків вважають одними із найслухняніших. Вони знаходять спільну мову з усіма членами родини, добре адаптуються до будь-якого способу життя. Редголи ласкаві, й товариські, вони полюбляють гратися й приходять, коли їх кличуть.
Бірманська кішка
Бірманська кішка / Фото natworld.info
Ці красиві кішки з пухнастою шерстю й блакитними очима стануть чудовими улюбленцями. Вони спокійні, ласкаві та врівноважені. Бірманські кішки полюбляють, коли в домі є інші тварини, а також вони завжди раді погратися з дітьми.
Британська короткошерста кішка
Британські коти досить спокійні / Фото Zooclub
Ці котики мають милий характер, вони спокійні та врівноважені. Британські коти полюбляють бути поруч з господарем, але вони не стануть набридати своїми іграми. Кошенята, як і всі малюки, досить грайливі, але з віком ці котики стають спокійними.
Вам сподобається Котячий мер Дніпра Байден: як рудий бешкетник живе у міськраді і спить у кріслі Філатова
Екзотична кішка
Екзотична кішка / Фото hvost.news
Ця порода є сумішшю персидської та американської короткошерстої кішки. Представники породи милі, спокійні та тихі – цю рису вони взяли у своїх персидських предків. "Екзоти" ідеально підійдуть для родини з дітьми, а також для самотніх людей.