Однак не потрібно забувати, що порода – не гарантія певної поведінки тварини. Порода кота – це тільки потенціал, який може розвиватися.

Кумедно 10 речей, які зрозуміють лише власники котів

Персидська кішка



Персидська кішка / Фото Jvlife

"Перси" – одна з найпопулярніших порід. Вони підкорюють людей своєю незвичною мордочкою та пухнастою шерстю. Персидські кішки полюбляють самотність, але не проти посидіти на колінах у своєї людини.

Редгол



Редгол / Фото Pipcat

Цих котиків вважають одними із найслухняніших. Вони знаходять спільну мову з усіма членами родини, добре адаптуються до будь-якого способу життя. Редголи ласкаві, й товариські, вони полюбляють гратися й приходять, коли їх кличуть.

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Бірманська кішка



Бірманська кішка / Фото natworld.info

Ці красиві кішки з пухнастою шерстю й блакитними очима стануть чудовими улюбленцями. Вони спокійні, ласкаві та врівноважені. Бірманські кішки полюбляють, коли в домі є інші тварини, а також вони завжди раді погратися з дітьми.

Британська короткошерста кішка



Британські коти досить спокійні / Фото Zooclub

Ці котики мають милий характер, вони спокійні та врівноважені. Британські коти полюбляють бути поруч з господарем, але вони не стануть набридати своїми іграми. Кошенята, як і всі малюки, досить грайливі, але з віком ці котики стають спокійними.

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Екзотична кішка



Екзотична кішка / Фото hvost.news

Ця порода є сумішшю персидської та американської короткошерстої кішки. Представники породи милі, спокійні та тихі – цю рису вони взяли у своїх персидських предків. "Екзоти" ідеально підійдуть для родини з дітьми, а також для самотніх людей.