Рассказываем ниже о смешных, иногда странных, иногда отвратительных вещах, о которых знают только "кошачьи родители".

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1. Кошачья шерсть покрывает вас всегда

Первые попытки сохранить свою одежду от кошачьей шерсти были активными. Но впоследствии котовладельцы понимают, что это не стоило тех усилий. После первых 20 купленных роликов для шерсти, специальных вакуумных насадок и избежания темной одежды, владельцы котов просто перестают об этом заботиться. В конце концов, когда одежда покрыта шерстью, это как будто часть котика всегда с вами, куда бы вы не поехали.

2. Вы перестали класть любой предмет на любую поверхность

Если интернет нас чему-то и научил, так это того, что коты сбивают буквально любой предмет буквально с любой поверхности. Хотите положить красивые свечи на журнальном столике? Нет, ваша кошка сокрушит каждую вашу мечту о декоре интерьера. Положить несколько свежих цветов на кухонную столешницу? Подумайте еще раз. Оставить свой айфон опасно близко к краю стола? Только если у вас есть купон на бесплатную замену стекла.



Крайне опасная ситуация / Фото с pet-happy

3. Вы должны скрыть туалетную бумагу от своего кота

Независимо от того, покупаете вы дорогу торговую марку или инвестируете в самую простую туалетную бумагу, есть одна простая истина. Если вы не хотите застрять в туалете, то жизненно важно скрыть свою туалетную бумагу от кота.



"Это правда был последний рулон"? / Фото с funny-cat-pics

4. Кошки спят постоянно ... За исключением между 4 и 6 утра

Похоже, что коты спят постоянно: на солнечном или не слишком месте, в постели, в кресле или на полу. Когда они не дремлют? Примерно за один – три часа до того, как должен сработать будильник. Именно тогда им нравится делать ежедневные упражнения, царапать стены и прыгать на лицо.

5. Кот испражняется в лоточке где-то в вашем доме. Ну и что?

Заводя кота в квартире, люди сразу готовы к тому, что в их доме будут появляться фекалии на открытом пространстве. Да, технически они в лотке, но все же в доме. И коты все же ждут, пока люди их не уберут.

Согласитесь, что это никогда не было причиной размышлений: ну ходит в лоток, следовательно – замечательно.

6. Кот любит картонные коробки больше, чем свою дорогую кровать

Вы потратили много времени на выбор идеальной кровати для кота. Вы прочитали тысячи отзывов, выбрали органический из хлопка, который не раздражал бы его шерсть. Но каждый раз, когда приходит посылка, ваша кошка четко дает понять, что низкая картонная коробка в тысячу раз лучше кровати, которую вы так долго выбирали.



Лучше коробки может быть только новая коробка / Фото с инстаграма wildlifebakery

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

7. Ваш кот ест лучше пищу, чем вы

Вы едите фастфуд и любую обычную пищу, которая продается в продуктовом магазине. Ваша кошка питается только высококачественной, безглютеновой, сбалансированной, органической пищей. И иногда выбрасывает ее из миски на пол, чтобы показать свою благодарность.



И питание кота значительно разнообразнее вашего / Фото с Unsplash

8. Вы признали, что ваш кот босс

Даже не суетитесь, делая обратное. В доме, где есть кошка, мы все знаем, кто главный. Подсказка: его любимые развлечения – это сидение на ноутбуке, сброс вещей со стола и мяуканье в коридоре, когда вы пытаетесь работать.

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9. Коты не дают личного пространства

Коты кладут лапы (и не только) людям на лицо, чтобы показать, что они им нравятся. Они дают нулевой личное пространство, чтобы показать, как сильно любят, а также напомнить, что это они за вами на самом деле ухаживают. Напоминаем о предыдущем пункте.



"Пространство слишком мало, чтобы оставлять его для человека" / Фото с pixabay

10. Вы никогда не знаете, не закончатся ли объятия ... царапинами или укусом

Нет ничего лучше, чем обниматься со своей кошкой ... пока не сделаешь какого-нибудь неправильного движения, сводящего ее с ума. Тогда на вашем теле появятся царапины или укусы. А что было их причиной? Знает только сама киса.