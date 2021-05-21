Ниже рассказываем, почему коты преследуют лазеры, и пора ли отказаться от такой игрушки в пользу других.

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Почему лазеры так нравятся котам

Лазеры по своей сути дразнят кошек: они симулируют добычу, которая быстро движется. Когда точка лазера бродит по комнате, киса интерпретирует это как маленькую зверушку, которая пытается бежать и прятаться.

Таким образом, выявляются определенные особенности кошачьего поведения, в частности врожденное желание охотиться, набрасываться и убивать добычу. Тот факт, что это лишь проекция, не имеет большого значения, поскольку кот в данный момент работает на автопилоте, а не тщательно все обдумывая.



Кот, охотясь на лазер, показывает свой охотничий инстинкт / Фото с petpop

Указка – это хороший способ поддержать физическую активность кошки. Домашним животным нужно не менее 30 минут активных игр ежедневно, чтобы поддерживать форму и избежать проблем со здоровьем. Это также прекрасное средство для умственной стимуляции.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Споры об играх котов с лазером

Это может удивить, однако существует определенный спор относительно того, является ли хорошей идеей соблазнять своего любимца лазерами. Впрочем, эти дебаты продолжаются уже некоторое время. Основная проблема, которую отмечают кошачьи энтузиасты, которые занимаются "антилазерной деятельностью", заключается в том, что преследование кота лазером – это форма поддразнивания.

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Лазер – недостижимая мишень, и какими бы большими ни были охотничьи навыки кошки, она никогда не съест его и никогда не закончит свой хищный цикл. Некоторые коты выясняют хитрость и перестают взаимодействовать с лазером. Другие же считают это чрезвычайным разочарованием и могут начать вести себя плохо.



Кот никогда не поймает лазер и это может его разочаровать / Фото с petpop

Разочарованные кошки могут быть неактивными или даже агрессивными. Если вы заметили связь между игрой с котом и лазером и его плохим поведением, то, скорее всего, стоит отказаться от этой игры.

Как тогда играть с лазером

Чтобы помочь сделать "лазерные игры" более содержательными для кота, а не просто раздражающими, дайте ему лакомство или физическую игрушку сразу, когда выключите лазер. Таким образом кот почувствует удовлетворение от "убийства", даже если это не сам лазер.

Важно знать, что лазерные указки могут повредить глаза коту – потому всегда играйте с осторожностью. Никогда не светите лазером прямо в глаза кошки – ее зрачки более чувствительны, чем человеческие. Соблюдайте безопасную дистанцию, и делайте короткие перерывы во время игры.