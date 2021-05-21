Нижче розповідаємо, чому коти переслідують лазери, і чи пора відмовлятися від такої іграшки на користь інших.

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Чому лазери так подобаються котам

Лазери за своєю суттю дражнять котів: вони симулюють здобич, яка швидко рухається. Коли крапка лазера бродить кімнатою, киця інтерпретує це як маленьку тваринку, яка намагається бігти та ховатися.

Таким чином, виявляються певні особливості котячої поведінки, зокрема вроджене бажання полювати, накидатися та вбивати здобич. Той факт, що це лише проєкція, не має великого значення, оскільки кіт у цей момент працює на автопілоті, а не ретельно усе обдумуючи.



Кіт, полюючи на лазер, показує свій мисливський інстинкт / Фото з petpop

Указка – це хороший спосіб підтримати фізичну активність киці. Домашнім улюбленцям потрібно принаймні 30 хвилин активних ігор щодня, щоб підтримувати форму і уникнути проблем зі здоров'ям. Це також прекрасний засіб для розумової стимуляції.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Суперечки щодо ігор котів із лазером

Це може здивувати, проте існує певна суперечка щодо того, чи є гарною ідеєю спокушати свого улюбленця лазерами. Втім, ці дебати тривають вже деякий час. Основна проблема, яку відзначають котячі ентузіасти, які займаються "антилазерною діяльністю", полягає в тому, що переслідування кота лазером – це форма дражніння.

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Лазер є недосяжною мішенню, і якими б великими не були мисливські навички кішки, вона ніколи не з'їсть його і ніколи не закінчить свій хижий цикл. Деякі коти з'ясовують хитрість і перестають взаємодіяти з лазером. Інші ж вважають це надзвичайним розчаруванням і можуть почати поводитися погано.



Кіт ніколи не піймає лазер і це може його розчарувати / Фото з petpop

Розчаровані коти можуть бути неактивними або навіть агресивними. Якщо ви помітили зв'язок між грою з котом та лазером та його поганою поведінкою, то, скоріш за все, варто відмовитися від цієї забавки.

Як тоді гратися з лазером

Щоб допомогти зробити "лазерні ігри" більш змістовними для кота, а не просто дражливими, дайте йому ласощі чи фізичну іграшку одразу, коли вимкнете лазер. Таким чином кіт відчує задоволення від "вбивства", навіть якщо це не сам лазер.

Важливо знати, що лазерні указки можуть пошкодити очі коту – тому завжди грайте з обережністю. Ніколи не світіть лазером прямо в очі киці – її зіниці більш чутливі, ніж людські. Тримайтеся на безпечній відстані, і робіть короткі перерви під час гри.