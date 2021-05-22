Без сомнения, прежде чем заводить второго кота необходимо взвесить все "за" и "против". Кроме двойной порции позитива, два воспитанника принесут и двойную необходимость в ежедневной уборке, кормлении, посещении ветеринара.

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Два кота лучше, чем один

Двум котикам точно не будет скучно, но при условии, что они найдут взаимопонимание и будут благосклонно друг к другу относиться. Именно о таких котиках фотоподборка ниже.

Вдвоем не так страшно ехать к врачу.

Вдвоем и на пылесос увереннее шипится.

Если отключили отопление, можно прижаться друг к другу.

Или прижаться вдвоем к хозяину и сделать ему милейшую в мире бороду.

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Что может быть милее сердечек из двух хвостиков?

Смотреть перед сном любимый сериал значительно лучше вместе.

И расслабляться после тяжелого рабочего дня, когда задачу с поимки мыши так и не удалось закрыть.

Вдвоем они точно не пропустят угрозу и приготовятся к атаке.

Будут оттачивать боевое и спортивное мастерство друг на друге.

Два кота – это двойная порция радости, когда вы наконец будете возвращаться домой.

В то же время два кота – это двойная порция причудливых привычек.

Два кота - это взаимоподдержка: "Да не переживай за тот вазон, пересадят его".

"Ты точно не набрала вес, просто шерсть на зиму распушилась".

Вдвоем приятнее делиться последним и выпрашивать дополнительную порцию.

Впрочем, два кота – угроза заговора и мятежа против хозяина.

А эта пара уже приготовила сговор против собаки и взяла ее в плен.

Хозяева могут переживать, что кошки не поладят друг с другом. Конечно, каждый случай индивидуален и зависит от характера кошек. Если подружить кошек не удастся, хозяину придется постоянно быть судьей в их конфликтах.

Но как такие одинаковые мордашки могут не поладить?

Эти два кота настолько прижились, что один стал тенью другого.

Маленькая копия точно поладит с большой.

Кажется, эти коты уже на пути полного взаимопонимания. Но это не точно.

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