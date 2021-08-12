Музыкант The Kiffness перевыпустил мегапопулярный трек со злым котом: видео

Южноафриканский музыкант The Kiffness перезаписал свой хит Alugalug Cat. Предыдущая версия видео собрала более 2 миллионов просмотров.

The Kiffness – музыкант, получивший огромную популярность благодаря котикам. Он регулярно радует подписчиков новыми видео, в основу которых легли забавные пушистики.

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На этот раз он создал версию 2.0 своего популярного хита Alugalug Cat. Видео насобирало уже более 250 тысяч просмотров на ютубе.

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Alugalug Cat 2.0: смешное видео

Что было раньше

В мае этого года The Kiffness выпустил трек, в основу которого легло видео со злым котиком. Видео под названием Alugalug Cat стало очень популярным и собрало более 2 миллионов просмотров.

Alugalug Cat: популярное музыкальное видео с котом

Музыканты со всего мира поддержали тренд и присоединились к кошачьему видео. К исполнителям присоединилась и украинка Елена Андросова.

Музыканты со всего мира выполняют Alugalug Cat

Также The Kiffness вместе с другими исполнителями "замиксовал" кота, который пил молоко.

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Новый кошачий хит