The Kiffness – музикант, який здобув шалену популярність завдяки котикам. Він регулярно радує підписників новими відео, в основу яких лягли кумедні пухнастики.
Дізнайтеся Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®
Цього разу він створив версію 2.0 свого найпопулярнішого хіта Alugalug Cat. Відео назбирало вже понад 250 тисяч переглядів на ютубі.
Alugalug Cat 2.0: кумедне відео
Що було раніше
-
у травні цього року The Kiffness випустив трек, в основу якого лягло відео зі злим котиком. Відео під назвою Alugalug Cat стало дуже популярним і зібрало понад 2 мільйони переглядів.
Alugalug Cat: популярне музичне відео з котом
- Музиканти з усього світу підтримали тренд і приєдналися до котячого відео. До виконавців долучилася українка Олена Андросова.
Музиканти з усього світу виконують Alugalug Cat
-
Також The Kiffness разом з іншими виконавцями “заміксував” кота, який пив молоко.
Цікаво Зірка тіктоку: дуже високий собака збирає мільйони переглядів
Новий котячий хіт