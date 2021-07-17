Поки кіт смакує молоко з ложки, приговорюючи "ням-ням", його захват доповнюють акорди труби, скрипки, акордеону, а також ритми перкусії. Нове відео впевнено підкорює серця користувачів інтернету.

До теми Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®

Кіт і міжнародний оркестр

Кота Лео музикант знову реміксує у міжнародному форматі. Для цього Скотт "завербував" бразильську скрипальку Аманду Барбальо, австралійську акордеоністку Ніккі Дагостіно, німецького перкусіоніста Бенджаміна Рокса та австралійського валторниста SamT.

Новий хіт з котом: дивіться відео

Ось оригінальне відео, яке надихнуло Скотта на музичний ремікс.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Попередня колаборація з котом

Раніше у травні Скотт зробив колаборацію з іншим котом, відому як Alugalug Cat. У пісні йдеться про те, що: "Я – людина, ти – кіт. Ми створюємо музику і це факт". Трек майже відразу став вірусним в інтернеті та зібрав довкола себе чималий ажіотаж.

Alugalug Cat і The Kiffness: дивіться відео

Потім до хіта долучилися музиканти з усього світу.

Весія треку зі світовими музикантами: дивіться відео



