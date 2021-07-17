Пока кот лакомится молоком с ложки, приговаривая "ням-ням", его восторг дополняют аккорды трубы, скрипки, аккордеона, а также ритмы перкуссии. Новое видео уверенно покоряет сердца пользователей интернета.
К теме Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®
Кот и международный оркестр
Кота Лео музыкант снова ремиксует в международном формате. Для этого Скотт "завербовал" бразильскую скрипачку Аманду Барбалье, австралийскую аккордеонистку Никки Дагостино, немецкого перкуссиониста Бенджамина Рокса и австралийского валторниста SamT.
Новый хит с котом: смотрите видео
Вот оригинальное видео, которое вдохновило Скотта на музыкальный ремикс.
Предварительная коллаборация с котом
Ранее в мае Скотт сделал коллаборацию с другим котом, известную как Alugalug Cat. В песне говорится о том, что: "Я – человек, ты – кот. Мы создаем музыку и это факт". Трек почти сразу стал вирусным в интернете и собрал вокруг себя немалый ажиотаж.
Alugalug Cat и The Kiffness: смотрите видео
Затем к хиту присоединились музыканты со всего мира.
Версия трека с мировыми музыкантами: смотрите видео