The Kiffness – музыкант, получивший огромную популярность благодаря котикам. Он регулярно радует подписчиков новыми видео, в основу которых легли забавные пушистики.
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На этот раз он создал версию 2.0 своего популярного хита Alugalug Cat. Видео насобирало уже более 250 тысяч просмотров на ютубе.
Alugalug Cat 2.0: смешное видео
Что было раньше
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В мае этого года The Kiffness выпустил трек, в основу которого легло видео со злым котиком. Видео под названием Alugalug Cat стало очень популярным и собрало более 2 миллионов просмотров.
Alugalug Cat: популярное музыкальное видео с котом
- Музыканты со всего мира поддержали тренд и присоединились к кошачьему видео. К исполнителям присоединилась и украинка Елена Андросова.
Музыканты со всего мира выполняют Alugalug Cat
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Также The Kiffness вместе с другими исполнителями "замиксовал" кота, который пил молоко.
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Новый кошачий хит