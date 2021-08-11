Русская борзая имеет длинную морду, тело и ноги. Ее рост составляет 1,7 метра.

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Высокая борзая Эрис стала звездой тиктока

Эта порода также известна как российский волкодав – это охотничья порода борзой, которую в 1800-х годах любили аристократы. Эти собаки были замечательными охотниками, ведь они очень быстрые. Этот вид специально создан для охоты в больших стаях.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Характерный внешний вид этих животных очень впечатляет. Новая звезда тиктока не исключение. Эрис имеет длинную белую шерсть, лицо с длинным носом и очень крепкое тело. На видео собака стоит на передних лапах, опираясь на перила, и довольно виляет хвостиком.

Эрис больше всего поражает поклонников своим ростом, поэтому они оставляют забавные комментарии вроде "полярный собака-жирафа" "она выше меня!" и "человеческая лапша".

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