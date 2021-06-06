Композиция называется Alugalug Cat и она говорит о том, что: "Я – человек, ты – кот. Мы создаем музыку и это факт". Этот трек стал вирусным в интернете и собрал вокруг себя большой ажиотаж.

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Мем с котом недавно появился на просторах интернета. Серый котик зловеще мяукает и смотрит на человека.

Музыкант The Kiffness из ЮАР решил сделать музыку из этого мяуканья. Он наложил на звук биты и бас, а также придумал текст для песни.

Короткие ролики в тиктоке и ютубе собрали миллионы просмотров. После этого The Kiffness выпустил полную версию трека.

Трек The Kiffness

А потом началась магия: трек заметили другие музыканты и начали записывать дуэты. К "кошачьему марафону" присоединились исполнители из Бразилии, Чехии, США и так далее.

К выполнению присоединилась и украинка Елена Андросова. Сейчас полная версия композиции есть на сервисе Spotify и в ютубе.

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