Как принять участие в акции:
- Купите любой корм GOURMETтм на сумму от 100 гривен и более одним чеком.
- Зарегистрируйте чек на сайте www.purina.ua/cat/gourmet/promo
- Примите участие в розыгрыше призов.
Призы от GOURMETтм:
Еженедельно:
- двойной приз: Apple iPad и месячный запас GOURMETтм
- месячный запас GOURMETтм
Главный приз:
- сертификат на ювелирные изделия на сумму 30 тысяч гривен и месячный запас GOURMETтм
Поспешите! Акция проходит с 1 июня 2021 по 30 июня 2021 года.
*Имеется в виду возможность в порядке, определенном правилами Акции, получить поощрение Акции по результатам розыгрышей Акции, а именно: Еженедельного розыгрыша Поощрение Акции 1, 5 планшетов Apple iPad 5, 64Gb 2019 Wi-Fi (MUQY2RK / A) Gold и 5 месячных запасов корма ТМ "GOURMET" (один участник имеет право получить один планшет и один запас корма), Еженедельного розыгрыша Поощрение Акции 2, 20 месячных запасов корма ТМ "GOURMET" и Главного розыгрыша, 5 сертификатов на золотое украшение номиналом 30 000 грн и 5 месячных запасов корма ТМ "GOURMET" (один участник имеет право получить один сертификат и один запас корма). Акция действует с 01.06.2021 до 30.06.2021 включительно на свой территории Украины (кроме временно оккупированных территорий, АРК и зоны проведения ООС).
Подробные условия и Правила Акции размещены на сайте https://www.purina.ua/cat/gourmet/promo