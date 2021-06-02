Как принять участие в акции:

Купите любой корм GOURMET тм на сумму от 100 гривен и более одним чеком.

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Примите участие в розыгрыше призов .

Призы от GOURMET тм :

Еженедельно:

двойной приз: Apple iPad и месячный запас GOURMET тм

месячный запас GOURMET тм

Главный приз:

сертификат на ювелирные изделия на сумму 30 тысяч гривен и месячный запас GOURMET тм

Поспешите! Акция проходит с 1 июня 2021 по 30 июня 2021 года.

*Имеется в виду возможность в порядке, определенном правилами Акции, получить поощрение Акции по результатам розыгрышей Акции, а именно: Еженедельного розыгрыша Поощрение Акции 1, 5 планшетов Apple iPad 5, 64Gb 2019 Wi-Fi (MUQY2RK / A) Gold и 5 месячных запасов корма ТМ "GOURMET" (один участник имеет право получить один планшет и один запас корма), Еженедельного розыгрыша Поощрение Акции 2, 20 месячных запасов корма ТМ "GOURMET" и Главного розыгрыша, 5 сертификатов на золотое украшение номиналом 30 000 грн и 5 месячных запасов корма ТМ "GOURMET" (один участник имеет право получить один сертификат и один запас корма). Акция действует с 01.06.2021 до 30.06.2021 включительно на свой территории Украины (кроме временно оккупированных территорий, АРК и зоны проведения ООС).