Як взяти участь в акції:

Купіть будь-який корм GOURMET тм на суму від 100 гривень і більше одним чеком.

​Зареєструйте чек на сайті www.purina.ua/cat/gourmet/promo

Візьміть участь у розіграші призів.

Призи від GOURMETтм:

Щотижня:

подвійний приз: Apple iPad і місячний запас GOURMET тм

місячний запас GOURMET тм

Головний приз:

сертифікат на ювелірні вироби на суму 30 тисяч гривень і місячний запас GOURMET тм

Поспішайте! Акція триває з 1 червня 2021 року до 30 червня 2021 року.

*Мається на увазі можливість у порядку, визначеному правилами Акції, отримати заохочення Акції за результатами розіграшів Акції, а саме: Щотижневого розіграшу Заохочення Акції 1, 5 планшетів Apple iPad 5, 64Gb 2019 Wi-Fi (MUQY2RK/A) Gold та 5 місячних запасів корму ТМ "GOURMET" (один учасник має право отримати один планшет та один запас корму), Щотижневого розіграшу Заохочення Акції 2, 20 місячних запасів корму ТМ "GOURMET", та Головного розіграшу, 5 сертифікатів на золоту прикрасу номіналом 30 000 грн та 5 місячних запасів корму ТМ "GOURMET" (один учасник має право отримати один сертифікат та один запас корму). Акція діє з 01.06.2021 до 30.06.2021 включно на свій території Україні (крім тимчасово окупованих територій, АРК та зони проведення ООС).

Детальні умови та Правила Акції розміщені на сайті https://www.purina.ua/cat/gourmet/promo